Sanz destaca que la Atención Temprana atiende a un 52% más de menores andaluces que en 2018

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el pleno del Parlamento. 17 de septiembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado este jueves en el Parlamento de Andalucía que la red andaluza de Atención Temprana atiende actualmente a más de 35.000 menores, frente a los 23.000 que recibían atención en 2018, lo que supone un incremento del 52%.

Durante su intervención, y en respuesta a preguntas formuladas por los grupos parlamentarios Por Andalucía y el PSOE, el vicepresidente primero ha defendido que "el nuevo modelo de concierto social para la prestación del servicio de Atención Temprana en Andalucía garantiza la adecuada atención a las familias y la continuidad asistencial de los menores" y ha asegurado que "es un nuevo concierto que ofrece mejoras muy evidentes con respecto al modelo anterior".

Entre esas mejoras, Antonio Sanz ha destacado el incremento del 13% del presupuesto destinado al servicio, hasta alcanzar los 53 millones de euros; el aumento del 5% en el número de sesiones, que llegan a 1,7 millones anuales; y la subida del precio por sesión de 28 a 30 euros. Además, el nuevo modelo incorpora criterios orientados a mejorar la calidad asistencial y garantizar la prestación efectiva de todas las sesiones concertadas.

El consejero de Sanidad ha recordado que el 75% de las sesiones concertadas corresponden a entidades sin ánimo de lucro, lo que evidencia el importante papel que desempeña el tercer sector en este ámbito. Respecto a las incidencias que puedan producirse durante la implantación del nuevo modelo, Antonio Sanz ha reconocido que "se hayan podido producir incidencias puntuales en un modelo que presta servicio a más de 35.000 menores, y que son atendidos en 200 centros", si bien ha subrayado que "son incidencias que están solventando desde el Servicio de Atención Temprana y desde las Delegaciones Territoriales".

Para ello, la Consejería aplica protocolos técnicos que priorizan la cercanía al domicilio, la fecha de inicio de la intervención, la complejidad de los diagnósticos o las preferencias de las familias. En este sentido, el vicepresidente primero ha explicado que "se analiza cada situación de forma individualizada" y que, cuando concurren circunstancias especiales, se permite que el menor continúe recibiendo atención en su centro de origen. Además, ha recordado que "todas las familias están siendo informadas de la posibilidad de solicitar un cambio de centro", en función de la disponibilidad de plazas existente.

En relación con los profesionales, ha destacado que "este modelo de concierto social puntúa expresamente la capacitación y experiencia de los profesionales incluidos en las adjudicaciones", garantizando que cualquier sustitución se realice por personal con una cualificación equivalente o superior.

Antonio Sanz ha concluido defendiendo los avances logrados en esta materia y ha afirmado que "frente a años reclamando una Ley de Atención Temprana, Andalucía tiene esa Ley y que frente a las carencias que denunciaban las familias, hoy tenemos más recursos, más sesiones y mayores garantías de calidad".

Desde el PSOE, que también ha preguntado sobre el servicio, han acusado al Gobierno andaluz de provocar un "absoluto caos" en la Atención Temprana. "La Junta de Andalucía está aniquilando el servicio", han alertado los socialistas.