Sanz destaca que Villamandos ha actuado con "vocación de servicio público en todas sus facetas" y "con optimismo"

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado este miércoles desde Córdoba, donde se celebra este mismo día el funeral del consejero en funciones de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, fallecido ayer martes, que era "de esas personas que se entrega a los demás, desde la vocación de servicio público, y lo ha hecho en todas sus facetas".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Sanz ha resaltado que Gómez Villamandos ha actuado así "como veterinario, como docente, como rector" de la Universidad de Córdoba (UCO), sin olvidar "que ha sido el presidente de todos los rectores de España, y luego como consejero", cargo en el que "ha sido un verdadero ejemplo para todos los compañeros" del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

De este modo y según ha subrayado, Gómez Villamandos ha sido ejemplo de "compromiso, de capacidad de preparación, pero también de alegría, porque siempre nos la ha transmitido, nos ha transmitido optimismo, y qué bonito es encontrar gente que te transmite siempre optimismo, gente que cuando se enfrentaba a los problemas siempre serenaba y bajaba el balón", siendo de "esa gente que hace falta en la vida pública andaluza".

Sanz ha insistido en que el fallecido consejero de Universidad era "un servidor público ejemplar, un compañero y un amigo de todos nosotros y, por tanto, estamos hundidos y muy consternados por esta pérdida", que ha llegado "tras una larguísima enfermedad", que Gómez Villamandos "ha llevado con una grandísima fortaleza, verdaderamente ejemplar, y nos ha dado muchas lecciones. Por tanto, nos quedamos con tantas y tantas lecciones que nos ha dado en estos años de compromiso y de servicio público a Andalucía", ha concluido.