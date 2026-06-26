Sanz espera que Andalucía tenga "cuanto antes" un nuevo gobierno "eficaz y estable", fruto del "mejor acuerdo"

1099689.1.260.149.20260626121839 El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz,este viernes en Sevilla - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado este viernes en que Andalucía tenga "cuanto antes" un nuevo gobierno "eficaz y estable" y no ha querido desvelar, desde la "máxima prudencia", en qué situación se encuentran las negociaciones entre PP-A y Vox sobre la gobernabilidad de la comunidad, confiando en que den como resultado el "mejor acuerdo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz tampoco ha querido expresar sus impresiones sobre si cree que el martes 30 de junio, Juanma Moreno logrará la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente de la Junta ante el Pleno del Parlamento y para lo que requiere del apoyo de los votos de Vox.

"Yo nunca opino a título personal porque me debo, lógicamente, a mi responsabilidad", ha señalado Antonio Sanz, quien ha recalcado que hay que "intentar alcanzar el objetivo de que, cuanto antes, Andalucía tenga un gobierno que responda al día a día de un gobierno eficaz, cercano y también a las garantías de estabilidad y seguridad" que se ofrece a los inversores.

"Por tanto, trabajamos por tener un gobierno eficaz y estable cuanto antes, y eso es lo que todavía tenemos que lograr y alcanzar", ha señalado.