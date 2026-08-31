Sanz insiste en que el Gobierno "no ha estado a la altura" en la lucha contra el narco al desmantelar OCON-Sur

Archivo - Práctica de navegación a bordo de la patrullera 'Río Arlanza' en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido este lunes en que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está a la altura de las circunstancia con Andalucía en relación con la lucha contra el narcotráfico" porque, dos años después de los hechos de Barbate (Cádiz), donde murieron dos guardias civiles arrollados por una narcolancha, y tras los sucesos de Huelva, "nada ha cambiado".

"¿Cuántos fallecidos hacen falta para que el Ministerio de Interior reaccione?", se ha preguntado Sanz en una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press. "Hay una dejación de funciones muy grave y una percepción de que la criminalidad avanza y de que el narcotráfico se ha extendido a todas las provincias por la dejación de responsabilidades del Gobierno de Sánchez", ha recalcado el vicepresidente primero y consejero.

"Fue una irresponsabilidad del Gobierno" desmantelar OCON-Sur, ha apostillado Sanz, al ser preguntado por las declaraciones del general de Brigada de la Guardia Civil Manuel Contreras, que fue comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, correspondiente a Andalucía, Ceuta y Melilla, en las que considera "un paso atrás" el "desmantelamiento total" de la unidad contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar OCON-Sur, que se creó en el año 2018.

Así lo ha trasladado este general de la Guardia Civil, actualmente en la reserva, en unas declaraciones emitidas este domingo en Canal Sur Televisión, en las que ha defendido que con dicha unidad que puso en marcha el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska se llegó a conseguir "poner en jaque a muchas organizaciones de narcotráfico".

De esta manera, Manuel Contreras ha apuntado que, para él, el "desmantelamiento total de este órgano de coordinación" fue "un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico", y ha aventurado que entre quienes se dedican a dicha actividad criminal "hubo alguna fiesta que celebraron con motivo de la desactivación de este órgano".

En este punto, Antonio Sanz ha reclamado "medidas extraordinarias" más allá de "recuperar" OCON-Sur. "Frente a la narcolancha, la Guardia Civil va con Zodiac", ha lamentado el vicepresidente primero, que ha recriminado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan que enfrentarse a las mafias de la droga con una zodiac cuando ellos van en narcolanchas.

"La lucha contra el narcotráfico tiene hoy que tener una dimensión mucho más potente y más amplia" de forma que "no sólo se apoye con más medios" sino que se ejecuten "cambios legales" en materias como el Código Penal, la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley de cuerpos de seguridad del Estado para que estos tengan la consideración de profesión de riesgo.