Sanz lamenta la "burla" sobre los "datos de los profesionales" y la oposición le acusa de "saber y tapar" lo del cribado

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha lamentado este jueves lo que ha calificado como "burla" de la oposición sobre los "datos oficiales" que dan los profesionales sobre lo que ocurrido en torno al cribado del cáncer de mama, con fallos de comunicación que han derivado en retrasos de varios años en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales. La oposición de izquierdas --PSOE y Por Andalucía-- le ha reprochado que "un mes y un día" después de que se conocieran los errores, "estamos preguntando lo mismo: qué ha pasado y cuántas mujeres son las afectadas". "Lo sabían y lo taparon".

En comisión parlamentaria, Antonio Sanz ha insistido en afear a los partidos de izquierda que, aun diciéndoles cuál es el "perímetro" del problema --el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla--, "acusen a los profesionales de manipular" las pruebas. "Discuten hasta a los profesionales por un puñado de votos. Hacen ustedes el ridículo cuando se burlan de mí al darles los datos. No acepto lecciones de ustedes y sí de los profesionales", ha recalcado en varias ocasiones el consejero de Sanidad, que ha subrayado que "no hay ninguna orden" porque "los profesionales son los que deciden cuál es el mejor sistema" a aplicar.

Sanz ha asegurado que la Junta de Andalucía verá "caso por caso" las denuncias que por vía administrativa va a presentar la asociación Amama, la que ha desvelado estos fallos en el cáncer de mama. En principio, serían en torno a 150 las reclamaciones patrimoniales. "Se nos puede acusar de no acertar pero no de no actuar", ha apuntado el consejero, para el que "acusar a los profesionales no es el mejor camino y sí una temeridad". "Ustedes atacan a la confianza de los pacientes. Yo les pido a los pacientes que estén convencidos de que están en las mejores manos y de que sus pruebas no se pueden manipular", ha apostillado.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha preguntado dónde está publicado el plan de choque del cribado del cáncer de mama --más de 100 profesionales nuevos y doce millones de inversión--, que "no está ni en la web de la Consejería ni en el BOJA". "Vamos a ser serios", ha puntualizado, al tiempo que ha pedido al consejero una respuesta "honesta y real" sobre lo ocurrido con un modelo de gestión sanitaria "desaprensivo" y sobre el que han "ocultado la información".

La parlamentaria socialista Ángeles Prieto ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de comportarse ante una "tragedia" de la misma manera que sus compañeros de partido Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón. "¿Ahora van a solucionar lo que concienzudamente han destrozado en siete años?", se ha preguntado. "Lo sabían y lo taparon", ha sentenciado en alusión a los fallos del cáncer de mama.

Desde Vox también han pedido al consejero respuestas a lo ocurrido y han puesto encima de la mesa las quejas de los profesionales sanitarios. "Los cribados son la punta del iceberg. Hay que analizar el sistema al completo porque las cosas no se solucionan con un mal diagnóstico".

La parlamentaria del PP Beatriz Jurado ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno "lleva siete años reconstruyendo el sistema público de salud, siete años blindándolo. Dejen la sanidad como campo de batalla", ha apelado a la oposición de izquierdas. "Ustedes quieren crispación", ha dicho, frente a un Ejecutivo andaluz que, a su juicio, "ha tenido capacidad de respuesta" y "solvencia". "Entiendo que necesiten recabar votos pero es innecesaria la política mezquina", ha concluido.