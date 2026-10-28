Sanz muestra su apoyo a las familias afectadas por el accidente en Urda: "La prioridad máxima es atenderlas"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha mostrado su apoyo a las familias afectadas por el accidente entre dos trenes de la línea Madrid-Sevilla que se ha registrado este miércoles, 28 de octubre, en Urda (Toledo).

"Consideramos que la prioridad máxima es atender a las familias e intentar obtener el máximo de información en un momento donde es muy complicado, muy delicado, poder tener y obtener esa información", ha afirmado en una atención a los medios en el puesto de mando avanzado en la Estación de Santa Justa de Sevilla.

Sanz no ha podido ofrecer datos acerca de la identidad de las personas afectadas. Asimismo, ha señalado que "se está recabando información" a la par que ha asegurado que "están en contacto con los familiares".

El consejero ha destacado que desde el ejecutivo andaluz se han movilizado recursos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha desplegado dos Puestos de Mando Avanzando en las estaciones de tren de Sevilla Santa Justa y Julio Anguita --de Córdoba--. En estos puntos se han activado los equipos de psicólogos pertenecientes a la agencia de emergencia del Colegio de Psicólogos.

La Agencia de Emergencias de Andalucía coordinó desde los primeros momentos el envío de tres UVI móviles del 061 de Jaén y Córdoba, así un vehículo de apoyo logístico de Granada con capacidad para atender simultáneamente hasta medio centenar de heridos.

Por su parte, Renfe también ha habilitado centros de atención a familiares en Madrid-Puerta de Atocha, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla Santa Justa.

"Aquí hay personas que están preparadas para atenderles, para darles información. Los dos centros de atención a las familias que hemos dispuesto ya están activados y con los profesionales necesarios para ser atendidos", ha explicado Sanz.

Las familias afectadas pueden solicitar información en unos teléfonos de Renfe (900 10 10 20) e Iryo (900 001 403). También pueden informarse a través del teléfono del servicio de emergencias de Castilla La Mancha, que es 900 122 112.