Sanz pide "más medios" contra el narcotráfico y culpa al Gobierno central de "falsear" estadísticas de criminalidad

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en pleno del Parlamento de Andalucía. A fecha de 09 de octubre de 2025. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado al Gobierno central de "falsear la realidad" en materia de criminalidad mediante el uso de estadísticas incompletas que no incluyen delitos emergentes como la ciberdelincuencia, que representa ya "una de cada cuatro infracciones penales en España".

Así lo ha defendido Sanz este jueves en la sesión del control del Parlamento andaluz, donde ha advertido de que las tasas oficiales sólo recogen los "delitos convencionales", dejando fuera los nuevos tipos de ilícitos, lo que considera una "manipulación" para poder afirmar que "las cosas van bien".

Según ha detallado el consejero, la criminalidad "ha aumentado de manera grave" en el país, con "un incremento del 68% en los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, del 12,98% en homicidios consumados y del 62% en lesiones graves y riñas tumultuarias".

En su intervención, el consejero ha criticado la "falta de medios y respaldo institucional" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, citando el caso de Barbate, ocurrido hace año y medio, y lamentado que "aún no se hayan proporcionado recursos suficientes". Sanz ha alertado, además, de la "indefensión" de la Guardia Civil frente a las narcolanchas y ha calificado de "vergüenza" que, durante la reciente Vuelta Ciclista a España, quienes deben garantizar la seguridad "alentaran a los violentos a actuar".

Así ha respondido a la parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Mónica Morales, que ha exigido que se deje de promesas incumplidas y dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Almería de más medios humanos y materiales para que los agentes puedan luchar como mínimo, en igualdad de condiciones, ante estas mafias.

Morales ha criticado --mostrando titulares aparecidos en los medios de comunicación-- como las mafias "campan a sus anchas en nuestras costas, y como semana tras semana se viven escenas indignas de un Estado democrático" con narcolanchas que "desafían descaradamente a nuestras patrulleras, burlándose incluso de los agentes dando vueltas a su alrededor con total impunidad, y amenazando la seguridad de nuestras costas y de nuestras familias".

"Lamentablemente esta es la realidad diaria de nuestros agentes que, cada día que salen a patrullar, no saben si volverán a casa al término de su turno porque sienten que el narcotráfico avanza terreno mientras el ministro de Interior, el señor Marlaska permanece totalmente desaparecido", ha lamentado.

De este modo, ha asegurado que los agentes "merecen además de los medios que llevan tiempo pidiendo, el reconocimiento institucional que no reciben por parte del Gobierno de España", y ha querido trasladarles "el apoyo incondicional de todo el Partido Popular, así como nuestro respeto y admiración porque ellos nunca nos fallan y están siempre ahí para defender a los almerienses".