Sanz subraya que quedan 180 desalojados y 108 carreteras afectadas en Andalucía por el temporal: "Esto no ha terminado"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 25 de febrero de 2026, en Sevilla, (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha subrayado este miércoles que aún quedan 180 personas desalojadas de sus casas y 108 carreteras afectadas en la comunidad autónoma como consecuencia del tren de borrascas que han pasado por Andalucía en las primeras semanas del año, y en esa línea ha sentenciado que "esto no ha terminado" aún, en referencia a las consecuencias de ese temporal.

Antonio Sanz se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y en respuesta a preguntas de los periodistas después de que este pasado martes por la tarde se autorizara por parte de la dirección de la Emergencia el regreso a sus hogares de los más de 80 vecinos que permanecían desalojados en Grazalema (Cádiz), tras el enjambre de borrascas que afectó a la zona y después de casi 20 días fuera de sus domicilios.

El consejero de Emergencia ha valorado dicha vuelta a los hogares de estos vecinos de Grazalema como "una de las mejores noticias que hemos recibido" al respecto de esta cuestión, "teniendo en cuenta que los primeros informes" tras los desalojos que se decretaron en el municipio "prácticamente nos abocaban a que Grazalema pudiera quedarse" como "un pueblo fantasma", según ha advertido.

En esa línea, ha agradecido el "trabajazo" que los componentes de la "comisión técnica" constituida desde la Agencia de Emergencias de Andalucía han realizado en turnos de "día, noche y fines de semana y, en algunos casos, de manera voluntaria".

El consejero ha explicado que se activó "a través de ese comité técnico al personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a geólogos expertos en hidrología y movimiento de tierra, al Instituto de Geofísica de Andalucía y al Consejo Andaluz de Arquitectos, y todos ellos han hecho un estudio pormenorizado, casa a casa, en Grazalema".

Sanz ha explicado que se han analizado, en total, 228 edificaciones del municipio, y "ninguna de ellas" está "en índice negro", lo que motivaría que hubiera que "derribarlas", mientras que "15 casas" sí están "en situación roja", por lo que requieren de "actuaciones importantes", si bien se da la circunstancia de que todas ellas están deshabitadas al no ser primera vivienda, lo que ha permitido que se pueda ordenar el realojo de los vecinos que quedaban fuera de sus hogares en Grazalema, según ha señalado.

"VUELTA A LA NORMALIDAD" EN GRAZALEMA

De esta manera, el consejero ha valorado como una "magnífica noticia" el que la Junta pudiera comunicar este martes "la vuelta de toda la población a sus domicilios y a la normalidad de Grazalema".

No obstante, Antonio Sanz ha querido recordar que aún "quedan 180 personas desalojadas en la comunidad autónoma"; en concreto, 87 en la provincia de Cádiz y 93 en la de Granada, por lo que "esto no ha terminado", según ha advertido, y en esa línea ha indicado además que se mantiene "abierta la actuación en nueve incidencias en este momento", además de que permanecen "108 carreteras afectadas" en Andalucía.