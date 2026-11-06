SAPA y la Universidad de Jaén pondrán en marcha en enero el primer banco de pruebas tecnológico

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JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

SAPA Placencia y la Universidad de Jaén (UJA) dan un paso más en la colaboración que mantienen desde 2023 para el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la movilidad. La cátedra conjunta que ambas instituciones inauguraron en mayo de 2024 tendrá en enero en marcha su primer banco de pruebas para sincronizadores de transmisiones, uno de los objetivos fundamentales de esta colaboración.

Este paso supone la inauguración del espacio de ensayo Cátedra UJA-SAPA, que conlleva una inversión en 2027 de cuatro millones de euros para ampliación de conocimientos y generación de I+D en un campo que tiene aplicaciones tanto civiles como militares en el ámbito de la movilidad, ha detallado SAPA en una nota de prensa.

El salto no es sólo cualitativo, con implicaciones en formación de investigadores en tecnologías de movilidad y estudios derivados en forma de tesis doctorales al respecto, sino que supondrá la ampliación del espacio físico destinado a estos estudios en el centro tecnológico adscrito a la Universidad, que alcanzará los 2.500 metros cuadrados y llevará hasta 40 perfiles técnicos profesionales adscritos al proyecto. Este proceso culminará en 2028 ampliando los proyectos de Investigación y Desarrollo a otras variantes dentro del ámbito de la movilidad.