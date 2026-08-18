De Sara Baras a Farruquito: Los 20 estrenos absolutos de la Bienal de Sevilla 2026

La bailaora Sara Baras y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebrará del 9 de septiembre al 3 de octubre, albergará con una veintena de estrenos absolutos por parte de algunas de las propuestas más relevantes del cante, el baile y el toque actual. Sara Baras, Dorantes, Ángeles Toledano, Rafael Riqueni y Tim Ries, Olga Pericet, Andrés Marín, Rosario La Tremendita, Israel Galván, Farruquito o David Coria, entre otros grandes nombres, presentarán en Sevilla sus nuevos proyectos.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que la Bienal es "donde nace lo irrepetible y hacia donde camina el arte". "Son espectáculos para la exhibición y para el disfrute de todos aquellos espectadores que quieran acompañarnos", ha añadido.

Asimismo, el director de la Bienal, Luis Ybarra, se ha referido a este acontecimiento como "un punto de partida", ya que, tras la pasada edición, "artistas y creadores, dos años después, llegan al objetivo marcado de la presentación de sus últimas piezas". "Que lo que suceda en Sevilla durante el mes de septiembre tendrá su réplica durante los próximos meses y años en lo que se programe en el resto del mundo. Estamos, por tanto, ante la propuesta flamenca de hoy y de mañana", ha incidido.

En cuanto al baile abrirá el capítulo de estrenos absolutos con 'Infinita', la nueva creación de Sara Baras, que llegará al Teatro de la Maestranza los días 11, 12 y 13 de septiembre con una propuesta en la que ha unido ocho miradas de mujer bajo un mismo pulso para reivindicar, desde el cuerpo, la identidad, la herencia y la esencia de Andalucía.

La Real Fábrica de Artillería, nuevo espacio escénico de esta edición, acogerá los días 13 y 14 de septiembre 'Rapsodia. Fantasía subterránea', de Ana Morales, un viaje órfico a la Sevilla de los siglos XVI y XVII en el que dialogan el flamenco, las músicas del Renacimiento sevillano y sonoridades contemporáneas, con dirección musical de Niño de Elche, guitarra de Manolo Franco y saxofón y electrónicas de José Vendetti.

Y el 14 de septiembre, Macarena López estrenará en el Teatro Alameda 'Sobre todas las cosas', una pieza que explora, a través de la voz, el movimiento y el silencio, cuestiones como la identidad, la espiritualidad y la memoria desde la ironía, la ternura y la afirmación personal.

Del mismo modo, la creación contemporánea continuará en el Teatro Central con Olga Pericet, que el 21 de septiembre presentará 'Perspectivas sobre un baile sonoro', una revisión de su trayectoria a partir de la memoria del cuerpo y las posibilidades del recital flamenco; y con 'Te atrevo', el estreno que Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra protagonizarán el 23 de septiembre bajo la dirección de Manuel Liñán, un encuentro entre dos de los jóvenes intérpretes con mayor proyección del baile actual.

También allí, el 25 de septiembre, Andrés Marín estrenará 'Desierto', inspirado en la memoria poética de la Alameda de Hércules y en los ecos de un tiempo fundamental para la historia del flamenco. Un día después, Israel Galván llegará al Maestranza con 'Bolero de blanco y negro', su particular aproximación al universo de Maurice Ravel y al género del bolero, mientras que su hermana, Pastora Galván, presentará en el Teatro Alameda 'Tribusssh!', un nuevo trabajo en el que la tradición del baile femenino sevillano dialoga con su lenguaje escénico personal.

Farruquito llevará al Maestranza, el 28 de septiembre, 'Serás Farruquito: el musical', una biografía emocional construida en cinco actos y a través del cuerpo, el compás y archivos personales; mientras que el 29 de septiembre David Coria estrenará en el Teatro Lope de Vega 'Babel. Torre Viva', una reflexión sobre las fracturas y la posibilidad de encuentro en el mundo contemporáneo a partir del mito de la torre de Babel.

Ese mismo día, Sara Jiménez presentará en el Teatro Central 'La compañía', una fábula escénica que cruza flamenco, danza contemporánea, teatro y elementos del imaginario circense para abordar la identidad y el papel del artista en la sociedad.

Los estrenos absolutos en el bloque de baile se cerrarán el 2 de octubre en el Lope de Vega con 'Gesto mínimo', de Alfonso Losa, una investigación sobre el cuerpo como espacio de encuentro y el baile como forma de convivencia y construcción colectiva.

NUEVAS PROPUESTAS PARA UN CANTE EN EVOLUCIÓN

El Teatro Central abrirá su programación el 11 de septiembre con 'Menos es más', el nuevo espectáculo de Rosario La Tremendita, una propuesta que parte del flamenco de raíz y el folclore para dialogar con el jazz, el rock y el funk, con producción de la propia artista junto a Dani de Morón, el estreno explorará nuevos lenguajes desde el contraste y la investigación, en un encuentro entre tradición y contemporaneidad.

Así, el Teatro Alameda se sumará a los estrenos el 12 de septiembre con 'La misma sangre del cuerpo', de Ángeles Toledano, una de las voces con mayor personalidad del flamenco actual. La cantaora jiennense parte de la hondura del cante tradicional y de sus propias letras para construir una mirada contemporánea sobre lo femenino, en una propuesta marcada por la emoción, el riesgo y la búsqueda de una identidad artística propia.

El 15 de septiembre, Rancapino Chico llevará al Teatro Central 'Pizarra', un viaje a los antiguos discos de pizarra para recuperar la memoria de algunos de los grandes maestros del cante (Tomás Pavón, Manuel Torre, el Cuacua, el Niño de Cabra o el Cojo de Málaga) y volver a las fuentes de lo jondo. Hijo de Rancapino y heredero de una larga saga flamenca, el cantaor se adentrará así en el legado sonoro que alimentó su propia tradición, acompañado por Antonio Higuero a la guitarra y bajo la dirección de Juan Valderrama Hijo.

El último estreno absoluto en cuanto al cante, aunque también contempla el toque, tendrá lugar el 2 de octubre con 'Poema de la libertad', de Sandra Carrasco y David de Arahal en el Teatro Central, coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento de Pepe Marchena, ambos artistas revisitan su legado a través de un espectáculo construido sobre el diálogo entre cante y guitarra.

EL FLAMENCO AMPLÍA SU PAISAJE SONORO

Los estrenos vinculados al toque y la instrumentación mostrarán también la diversidad de caminos que atraviesa hoy la música flamenca comenzarán en el Teatro Lope de Vega, que abrirá este recorrido el 12 de septiembre con 'Fractal arcano', de Dorantes, una creación concebida desde la desnudez sonora, en la que el piano del músico lebrijano dialogará únicamente con las palmas para ofrecer una mirada íntima y depurada sobre su universo musical.

El 19 de septiembre será el turno de María Marín, que estrenará 'Las Tres Marías' en el Espacio Turina, una propuesta en la que la guitarrista, compositora y cantante transita entre la tradición flamenca, la música popular y la experimentación contemporánea para construir un lenguaje propio que amplía las fronteras expresivas de la guitarra flamenca.

Igualmente, la guitarra volverá a encontrarse con otros universos sonoros el 21 de septiembre en el Lope de Vega con 'Tunisia', el estreno absoluto que reunirá al maestro Rafael Riqueni y al saxofonista estadounidense Tim Ries, en un diálogo entre flamenco y jazz basado en la improvisación, la experimentación y la libertad musical, poniendo en común dos trayectorias y lenguajes unidos por la búsqueda artística.

Este recorrido por las posibilidades instrumentales del flamenco tendrá continuidad los días 22, 23 y 24 de septiembre con la 'Trilogía' de Pablo Martín Caminero, una ambiciosa propuesta desarrollada a lo largo de tres jornadas y articulada en torno a los tres pilares fundamentales del flamenco (toque, cante y baile) desde la perspectiva de este contrabajista y compositor.