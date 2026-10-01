Ayuso censura las amenazas "al estilo nazi" de la acampada en Sol que promueve una izquierda que "necesita revolución"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves las amenazas "al más estilo puro nazi" de las personas que están protestando en la acampada de la Puerta del Sol a favor de la vivienda y contra los desahucios, que considera que está fomentada por aquellos que "necesitan la revolución" y que los españoles se enfrenten entre ellos.

Lo ha expresado así, en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, tras ser preguntada por la proyección de su cara en la Real Casa de Correos tachada en la que con un mensaje en el que podía leer 'Ayuso, Almeida, iros a la mierda', además de pintada sobre la estatua del Oso y el Madroño de 'Ayuso cuidado'.

Considera que esto "no es personal" sino que va "de muchos" y de todas las personas que creen en España como "un país alegre, generoso y esforzado". "Ahora mismo la imagen de España ante el mundo está siendo un disparate, está siendo Ceuta, la Puerta del Sol, todo lo que estamos viviendo", ha expresado.

"Vamos a vivir escenas durísimas en los próximos semanas y los próximos meses", ha avisado, a la vez que ha subrayado que la vivienda es un problema que afecta a todo el país "no solo en Madrid" y que es algo que verdaderamente no les importa a los que han fomentado esta protesta.

Ayuso ha señalado que por esta acampada en Sol muchos eventos están "cancelados" y no se pueden realizar por seguridad porque se están viendo imágenes de "peleas y orines". "Es lo que quieren dar la sensación de un país que está en las calles, pues está ahí también y, por supuesto, los comerciantes que ya están asociados desde hace ya muchos años y ya nos han escrito a la Delegación de Gobierno, Ayuntamiento y a la Comunidad para pedir ayuda y que se actúe", ha expresado.

Sobre el caso concreto del desahucio de Maricarmen, la anciana de más de 80 años desahuciada de su casa de Retiro, ha indicado que "las tres izquierdas" han utilizado "el desahucio 55.000 del año", que le importa "un carajo" para aprovecharse de la situación.

"Y si hubiera importado de verdad la vivienda en España, hubieran hecho algo en ocho años. Lo que no puede ser es que hoy en día haya propietarios que no saben qué va a ser de sus casas, qué va a ser el futuro de sus hijos. Y van a tener que abandonar este país, la imagen ante el mundo que estamos dando como si fuéramos un país tercermundista que no respeta la justicia ni la seguridad jurídica", ha avisado.

Al hilo, ha subrayado que no se pueden pedir esta serie de "algaradas" ni tampoco "la ley de la selva, la tiranía ni la revolución" porque España tiene una democracia parlamentaria. "Y los que estamos aquí, estamos aquí porque el pueblo de Madrid, en las urnas libremente han decidido que haya estos políticos con estos escaños", ha apostillado.

Por otro lado, ha cargado contra un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dejará el poder "de manera democrática" sin someterse "a la separación de poderes, al Estado de Derecho y a la alternancia política".

Díaz Ayuso considera que se está preparando el terreno "probablemente para elecciones" pero especialmente para "seguir quemando las calles". "(Sánchez) necesita que la gente sienta lo que él siente hacia España y España hacia él, que es odio. Ya no es una cuestión de principios, de ideas, es que está haciendo mucho daño", ha avisado.

Por ello, considera que hay que evitar que "el sectarismo esté por encima de todo" porque están asestando "golpes directos a millones de personas". "Son una minoría, y si fueran una mayoría irían a unas urnas y estarían en los parlamentos, porque todo esto lo está promoviendo Podemos, lo está moviendo la ultraizquierda", ha valorado.