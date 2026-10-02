Rusia asegura que Ucrania "tiene que pagar un precio" por sus ataques en el mar Negro

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este viernes que Ucrania "tiene que pagar un precio" por sus ataques en el mar Negro y han subrayado que el objetivo de Moscú es "cortar completamente" la entrega de suministros militares a Kiev por vía marítima.

"La parte rusa siempre está abierta a negociaciones, pero la situación en el mar Negro es especial", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha señalado que "Rusia está esencialmente respondiendo a los ataques iniciados por Ucrania", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

"Ucrania tiene que pagar un precio por esto. Ya lo ha pagado y seguirá haciéndolo", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que para Rusa "es crucial cortar totalmente los suministros por vía marítima a las Fuerzas Armadas ucranianas de equipamiento militar, munición y otros materiales, incluido el combustible".

Asimismo, ha resaltado que, si bien Moscú tiene constancia de una iniciativa de Turquía y Naciones Unidas para un alto el fuego en el mar Negro, por ahora "no hay detalles" sobre la misma. "Somos conscientes de la iniciativa, pero el régimen de Kiev no muestra inclinación alguna hacia ningún tipo de acuerdo exhaustivo", ha lamentado.

Peskov ha hecho hincapié además en que "los acuerdos fragmentarios no pueden lograr acercar la situación a un acuerdo pacífico". "Los acuerdos solo pueden ser exhaustivos y, como dijo el presidente (ruso, Vladimir Putin), no se necesita un alto el fuego, se necesita la paz", ha apostillado el portavoz del Kremlin.