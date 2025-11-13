El SAS abonará a las sanitarias embarazadas ya este noviembre un concepto retributivo para cobrar el 100% de su sueldo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha confirmado este jueves que en este mismo mes de noviembre abonará a las sanitarias andaluzas embarazadas un concepto retributivo para garantizar que éstas cobren el 100% de su sueldo aunque se acojan a su derecho a pedir una adaptación del puesto.

Así lo ha confirmado la Junta tras adelantarlo el sindicato CSIF Andalucía en una nota de prensa en la que explica que, con este concepto, la Administración compensará los conceptos de guardias y dispersión geográfica pero "no ha aclarado nada sobre otros conceptos como la nocturnidad y la productividad". Por ello, CSIF-A seguirá con su "labor de denuncia y defensa" e insistirá en esta vía, toda vez que "las sentencias existentes aclaran, sin duda alguna, que a las afectadas se les debe abonar la compensación en la totalidad de los conceptos retributivos, y no únicamente en los indicados que ahora reconoce el SAS".

La central sindical ha avisado de que el paso dado "no es suficiente". El sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha sostenido que "gracias a su presión sindical, el SAS ha reconocido la discriminación salarial que ha venido ejerciendo sobre multitud de embarazadas que solicitaban una adaptación de su puesto". En este cambio normativo "ha resultado fundamental la presión ejercida por el sector de Sanidad de CSIF Andalucía, que el pasado mes de marzo denunció la situación en un escrito dirigido a la entonces consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y a las direcciones generales de Gerencia y de Personal del SAS".

CSIF solicitó entonces al SAS que articulase los cambios normativos para que las trabajadoras que se acogían al mencionado derecho percibiesen un complemento indemnizatorio suficiente para alcanzar el 100% de las retribuciones que tenían antes de su estado de gestación. De manera paralela, el sindicato lanzó una campaña bajo el lema 'El SAS te discrimina, CSIF te ayuda' para poner sus servicios y su asesoramiento jurídico a disposición de las afectadas.