El SAS aclara que las mamografías se realizan con una doble lectura independiente y con carácter interno y técnico

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aclarado este jueves, en relación con el procedimiento de análisis de las imágenes del programa de cribado de cáncer de mama, que en el proceso de lectura de las mamografías de cribado intervienen dos especialistas en Radiología, ninguno de los cuales conocen el informe del otro lector, con el objetivo de garantizar la mayor precisión en la detección de posibles lesiones. Asimismo, ha apostillado que el documento tiene un carácter "exclusivamente técnico" y se emplea para su valoración posterior por parte de otro especialista.

En una nota emitida a medios de comunicación, el SAS ha expresado que durante la doble lectura realizada por los profesionales, el primer radiólogo puede generar una "imagen clave", que consiste en una copia de una de las proyecciones de la mamografía sobre la que se señalan las áreas de interés que, a su juicio, podrían requerir especial atención.

En relación el "carácter interno" del informe, ha incidido en que el mismo queda grabado en el historial radiológico de la paciente y se utiliza como apoyo para facilitar la posterior valoración por parte de otro especialista que a posteriori revise las imágenes.

"El uso de esta herramienta, que esta extendida en el ámbito radiológico, es a criterio del especialista y sirve como ayuda para una vez derivado el caso, poder reconocer con más facilidad y rapidez la imagen que se ha detectado durante screening", ha asegurado.

Asimismo, ha afirmado que no siempre se hacen imágenes clave en los estudios radiológicos pero en el caso de realizarse, quedan grabados en el sistema y no pueden borrarse; si a una paciente se le hace una imagen clave de una proyección mamográfica en el sistema debe aparecer la proyección "sin la marca" y con la marca o "imagen clave", por eso pueden aparecer dos imágenes de la misma proyección una señalada y otra no.

El SAS ha subrayado que "en ningún caso" se destruyen las imágenes originales ni las generadas durante el proceso y todo se circunscribe a un proceso estrictamente médico.

Por último, ha reiterado que todas las pruebas diagnósticas quedan siempre conservadas en la historia clínica de la paciente, garantizando su trazabilidad y seguridad.

Cabe enmarcar que en la mañana de este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sostenido, en la primera pregunta que ha afrontado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento, que "los profesionales sanitarios se han quejado de que las mentiras, los bulos es una situación de riesgo" para el ejercicio de su actividad.

Ha esgrimido seguidamente el ejemplo de que "esta mañana radiólogos han recibido amenazas verbales" y ha augurado que "algún día vamos a llegar a una amenaza violenta".

Moreno ha sostenido este argumento en su respuesta a la pregunta del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, a quien le ha hecho la pregunta retórica de "sabe quién está alimentando eso" para seguidamente responderse que "las mentiras, las demagogias de toda la izquierda, añadido con Vox también".

"Están manipulando, tergiversando", ha afirmado Moreno en sus críticas a la hoja de ruta que sigue la oposición en la crisis de los cribados de cáncer, mientras ha defendido que este sistema "es 100% público y así lo mantengo" ante las fotografías de las unidades móviles radiológicas que se desplazan a las zonas rurales.