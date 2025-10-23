Nieto avisa a Moreno que la crisis de cribados le ha "destrozado" su imagen y Moreno pide dejar de decir "barbaridades"

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido este jueves en el Pleno del Parlamento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que la crisis de los cribados del cáncer de mama le ha "destrozado su estrategia de imagen". "El personaje Juanma Moreno no va a volver. Ya no es el novio de Andalucía", le ha espetado.

A las críticas de Por Andalucía en relación a la "acumulación" de respuestas en torno a los retrasos en pruebas diagnósticas del cribado y lo denunciado por la asociación Amama en la Fiscalía --"presunta destrucción" de mamografías de los portales de Sanidad--, Juanma Moreno ha exigido a Por Andalucía que "deje de echar toneladas de basura" sobre los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y le ha pedido que "rectifique" y pida "disculpas" a los sanitarios por las "barbaridades que están diciendo".

El presidente de la Junta ha reaccionado así tras mostrar Inmaculada Nieto la mamografía de una paciente, firmada primero por un radiólogo y en la que se señalaba la lesión posiblemente tumoral y, después, la mamografía que se puede ver ahora en los portales digitales de la Administración, ya sin firma de profesional y sin señalizar la lesión. "Los tribunales dirán qué ha pasado pero se le acumulan las contestaciones y respuestas" a las afectadas, ha sostenido Nieto.

"¿Está usted diciendo en sede parlamentaria que un profesional sanitario ha tocado los datos?", le ha preguntado Juanma Moreno a Inmaculada Nieto. "Es una barbaridad lo que está diciendo. Acaba de acusar a los profesionales de manipular los datos, datos a los que sólo tienen acceso los profesionales y, por tanto, usted está diciendo que alguien les ha dado una orden y los profesionales se han prestado a hacer esos cambios. Dejen de deteriora la imagen de los sanitarios, dejen de machacar la imagen de los profesionales, dejen de manipular, dejen la palabrería", ha recriminado el presidente andaluz.

"No todo vale", ha espetado Moreno, que ha continuado diciendo que "por muchas necesidades de votos que tenga, señora Nieto, por muchas ganas que tengan de echarme, no pueden destruir el sistema público de salud. No pueden romper la credibilidad del cribado y no pueden echar toneladas de basura sobre los profesionales. Ya está bien, ya está bien", ha reiterado el presidente.

La portavoz de Por Andalucía ha insistido en reclamar a Juanma Moreno que explique "qué ha sucedo, por qué ha pasado, a cuántas mujeres afecta, de qué hospitales depende y qué medidas concretas va a poner a disposición de atenderlas debidamente y de garantizar que esto no vuelve a suceder. A esta ocultación imperdonable, porque qué menos que decirle a la gente qué ha pasado y, sobre todo, a las mujeres víctimas de una desatención tan peligrosa que a algunas les ha costado la vida, hay que sumarle ahora qué ha pasado con las pruebas" de clic Salud y Diraya, ha esgrimido Inmaculada Nieto.