Moreno señala que "los bulos pone en riesgo" a los sanitarios en crisis del cribado: "Ha habido amenazas a radiólogos"

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sostenido este jueves, en la primera pregunta que ha afrontado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento, que "los profesionales sanitarios se han quejado de que las mentiras, los bulos es una situación de riesgo" para el ejercicio de su actividad.

Ha esgrimido seguidamente el ejemplo de que "esta mañana radiólogos han recibido amenazas verbales" y ha augurado que "algún día vamos a llegar a una amenaza violenta".

Moreno ha sostenido este argumento en su respuesta a la pregunta del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, a quien le ha hecho la pregunta retórica de "sabe quién está alimentando eso" para seguidamente responderse que "las mentiras, las demagogias de toda la izquierda, añadido con Vox también".

El presidente de la Junta, que ha escuchado de García la acusación de "soberbia" tras atribuir su ausencia del debate general sobre sanidad celebrado el miércoles en el Pleno a que "me quede, estuve en el despacho trabajando con una agenda de gestión que usted no tiene atendiendo esos problemas y usted no tiene nada que decir", ha sostenido que este ejercicio de la oposición de izquierda, con la participación de Vox, obedece al deseo de "romper la mayoría para acabar con la estabilidad" del actual Gobierno andaluz, sustentada en los 58 escaños de su mayoría absoluta.

"Están manipulando, tergiversando", ha proseguido afirmando Moreno en sus críticas a la hoja de ruta que sigue la oposición en la crisis de los cribados de cáncer, mientras ha defendido que este sistema "es 100% público y así lo mantengo" ante las fotografías de las unidades móviles radiológicas que se desplazan a las zonas rurales.

Una práctica que ha atribuido a que visitan las comarcas desde 2010, en un contrato que le ha atribuido a la entonces consejera María Jesús Montero, que se renovó en 2015, para acceder a "las zonas de difícil cobertura", para precisar que una vez que se toma la imagen son "los radiólogos y oncólogos (de la sanidad pública) los que dictaminan".

"Usted contribuye con los bulos a poner en riesgo el sistema de salud", le ha espetado al portavoz de Adelante Andalucía, mientras ha blandido ese argumento de que "muchos profesionales no están de acuerdo" con esa afirmación de que "los médicos han recibido órdenes y voluntariamente habían manipulado pruebas", conclusión que ha calificado de "disparate colosal", para lamentar entonces que la oposición "lejos de serenarse vuelve otra vez con la mentira".

"Si cree que para conseguir algunas metas electorales tiene que reventar el sistema público de sanidad no cuente con nosotros", le ha recriminado a García.

"No privatizamos, no", ha proclamado el presidente andaluz, quien ha exhibido el dato de que el Presupuesto de 2026 superará "los 16.000 millones de inversión en sanidad", convencido de que en el caso de la izquierda "mucho blabla, mucha retórica como pasó con los recortes de Montero", entre los cuales le ha imputado el cese de 7.500 profesionales.

GARCÍA: PARA CRITICAR A LAS MUJERES DEL CÁNCER PARA ESO NO TENGO PALABRAS

El portavoz de Adelante Andalucía, quien durante su intervención ha estado preguntando al presidente de la Junta si las diferentes afirmaciones del Gobierno andaluz durante la crisis de las mamografías del cáncer de mama se trataba de "error o mentira", ha afirmado que "tener un presidente que se equivoca es un peligro, que miente no nos lo merecemos", para concluir su silogismo que las críticas a las asociaciones de mujeres de cáncer que "para esto no tengo palabras".

"No me esperaba que se dedicaran a atacar a las mujeres con cáncer, para eso hay que valer", ha proseguido afirmando en este sentido.

García ha sostenido que el presidente de la Junta de Andalucía "debería haberse subido a dar explicaciones" en el debate sanitario celebrado este miércoles para "escuchar a los legítimos representantes del pueblo andaluz le guste o no le guste", para concluir que con su gesto "la careta se le ha caído" y que "la soberbia le concome", antes de recordar que la soberbia "es un pecado capital".

Ha recordado que "al PSOE le echó el pueblo andaluz por su mala gestión de la sanidad", antes de augurar que "a usted también" por cuanto ha sostenido que en la crisis de las mamografías "no saben ni siquiera cuál es el problema" para advertir "como quieren que nos creamos que son capaces de ponerle solución", antes de señalar la conclusión de que el Gobierno andaluz ha destinado "3.700 millones a la privada".

"Ojalá tuviéramos un presidente a quien le dolieran las andaluzas que mueren con cáncer más que los votos", ha afirmado García, quien le ha reclamado a Moreno que "deje de mentir" por cuanto ha sostenido que "llevan tres semanas gestionando mentira tras mentira".

"De qué se esconde señor Moreno Bonilla", le ha dicho a Moreno sobre su ausencia del debate sanitario para concluir que "solo se esconde aquellos que tienen algo que esconder".