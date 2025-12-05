El SAS fija para la huelga del 9 al 12 una actividad asistencial como un festivo en ambulatorios y hospitales

Archivo - Investigador de la red pública de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha fijado para la huelga del 9 al 12 de diciembre a la que están llamados los médicos una actividad asistencial como un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales. En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos "como mínimo" y la actividad propia de un domingo o festivo.

Así se detalla en la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press. Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100% de aquellos servicios que "habitualmente se presten en un domingo o festivo" y que "debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo".

Como "criterios comunes", tanto en Atención Primaria como en hospitales, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial". De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, "no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos".

En el caso de que los horarios no coincidan o que el centro de salud no tenga un SUAP, "se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual" del ambulatorio. En el cso de las urgencias hospitalarias, de manera específica, la orden del SAS establece que "los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo".

Se podrá incrementar la dotación "con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana" en función del número de Médicos Residentes (MIR) que tenga asignada la unidad. En los servicios de urgencias que tengan asignados menos de tres MIR "no se establece ningún tipo de refuerzo". En el caso del 061, se fija un "90% en cada una de las franjas horarias de los turnos", y en el servicio de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, el 75% de la plantilla en cada una de las franjas horarias de los turnos.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha acusado esta semana directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, del "daño que pueda provocar" al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra el Estatuto Marco entre el 9 y el 12 de diciembre, "justo después del puente" de la Constitución.

La huelga convocada por los sindicatos médicos responde al "malestar" de los profesionales "frente a la inacción" del Gobierno central y de la ministra de Sanidad, "que busca la confrontación en temas que no son de su competencia en lugar dar soluciones a los problemas de la sanidad pública de España", según ha expresado el titular andaluz del ramo. Sanz ha subrayado que la regulación del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud "es exclusiva competencia del Ministerio" y que la situación actual es "fruto de la dejación de la ministra".

El consejero ha defendido que Andalucía mantiene "respeto absoluto al derecho a la negociación y a la mejora de las condiciones laborales", pero ha apelado a la ministra a "abandonar el debate público y abrir vías efectivas de diálogo, para evitar el daño que esta huelga de cuatro días, tras un puente, puede provocar a la sanidad pública".

La Consejería de Sanidad ha mostrado su "preocupación en reiteradas ocasiones" por la "falta de participación" de las comunidades autónomas en el proceso pese a que son las que gestionan la asistencia diaria, los recursos humanos y la organización de los servicios, insistiendo en que estos cambios tienen un impacto directo en la planificación del personal, las urgencias, la estructura de guardias y la calidad asistencial.

También ha advertido de que la reforma del Estatuto Marco no sólo ha generado malestar entre los médicos, sino "fricciones" en otros colectivos de la sanidad, en tanto que la negociación actual ha provocado "preocupación" entre Enfermería, técnicos, fisioterapeutas y trabajadores de emergencias, que "temen que la nueva clasificación profesional pueda romper dinámicas de equipo y organización ya consolidadas".

Sobre la huelga, el SMA ha rechazado los servicios mínimos que "han sido dictados por la Administración" para los días de huelga convocados para los días 9, 10, 11 y 12 de este mes de diciembre. Servicios mínimos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, entiende que son "los adecuados" para "garantizar la asistencia sanitaria a los pacientes" que "no admiten demora".

Ante esta situación, el SMA anuncia que tomará "todas las medidas necesarias en caso de que el derecho a huelga de los profesionales médicos y facultativos se vea limitado por una imposición de servicios mínimos abusivos por parte de la Administración". Este extremo ha sido rechazado por la Consejería, que considera que los servicios mínimos son "respetuosos con el legítimo derecho a la huelga de los profesionales afectados". La posición del sindicato es que los servicios mínimos para los médicos y facultativos deberían ser "iguales a los de un día festivo, como ha ocurrido en las dos convocatorias de huelga anteriores, tanto en junio como en octubre".

El SMA ha participado hasta la fecha en todas las acciones convocadas para exigir un Estatuto propio para la profesión médica y facultativa ante la "falta de voluntad negociadora" del Ministerio. El presidente del SMA, Rafael Ojeda, destacaba hace semanas que los facultativos llevan años soportando unas condiciones laborales "intolerables y precarias, sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas", y declaraba que "tenemos un sistema sanitario basado en la explotación del médico, que ha devaluado nuestro liderazgo, nuestra figura y la relación médico-paciente".

Ojeda indicaba que el Ministerio pretende perpetuar este "modelo fracasado" con un Estatuto Marco que no recoge "ni una sola de las demandas", circunstancia que advertía que "no vamos a consentir y no vamos a parar hasta que se nos escuche". Vaticinaba entonces que la huelga de este diciembre "será un éxito" porque los médicos se encuentran "más unidos que nunca" y reiteraba la petición de apertura de una mesa de negociación específica para la profesión médica "orientada a garantizar un futuro sólido para la sanidad pública y la dignidad de sus profesionales".