El Sindicato Médico rechaza los servicios mínimos para la huelga del 9 al 12 y el SAS dice que son "los adecuados"

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha rechazado este lunes los servicios mínimos que "han sido dictados por la Administración" para los días de huelga convocados para los días 9, 10, 11 y 12 de este mes de diciembre para exigir un Estatuto Marco. Servicios mínimos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, entiende que son "los adecuados" para "garantizar la asistencia sanitaria a los pacientes" que "no admiten demora".

Así lo han aclarado fuentes de la Consejería a preguntas de Europa Press tras conocer el comunicado remitido por el sindicato en el que el SMA asegura que "en ningún caso hemos aceptado ni firmado la limitación del derecho de huelga" que para este suponen los servicios mínimos decretados. Ante esta situación, el SMA anuncia que tomará "todas las medidas necesarias en caso de que el derecho a huelga de los profesionales médicos y facultativos se vea limitado por una imposición de servicios mínimos abusivos por parte de la Administración".

Este extremo ha sido rechazado por la Consejería, que considera que los servicios mínimos son "respetuosos con el legítimo derecho a la huelga de los profesionales afectados". La posición del sindicato es que los servicios mínimos para los médicos y facultativos deberían ser "iguales a los de un día festivo, como ha ocurrido en las dos convocatorias de huelga anteriores, tanto en junio como en octubre".

El SMA ha participado hasta la fecha en todas las acciones convocadas para exigir un Estatuto propio para la profesión médica y facultativa ante la "falta de voluntad negociadora" del Ministerio. El presidente del SMA, Rafael Ojeda, destacaba hace semanas que los facultativos llevan años soportando unas condiciones laborales "intolerables y precarias, sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas", y declaraba que "tenemos un sistema sanitario basado en la explotación del médico, que ha devaluado nuestro liderazgo, nuestra figura y la relación médico-paciente".

Ojeda indicaba que el Ministerio pretende perpetuar este "modelo fracasado" con un Estatuto Marco que no recoge "ni una sola de las demandas", circunstancia que advertía que "no vamos a consentir y no vamos a parar hasta que se nos escuche". Vaticinaba entonces que la huelga de este diciembre "será un éxito" porque los médicos se encuentran "más unidos que nunca" y reiteraba la petición de apertura de una mesa de negociación específica para la profesión médica "orientada a garantizar un futuro sólido para la sanidad pública y la dignidad de sus profesionales".