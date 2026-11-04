El SAS permitirá el acceso a los historiales médicos de los presos para "garantizar" una continuidad de los tratamientos

Archivo - Imagen de la entrada Centro Penitenciario de Sevilla I. Imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha cerrado con fecha 16 de octubre de 20226 la queja de oficio abierta hace dos años para conocer tanto los recursos como las dificultades encontradas en la atención sanitaria a los presos de la comunidad autónoma al tener confirmación por parte tanto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que está "en la fase final" un convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior y la Junta.

Según recoge el escrito de la Defensoría andaluza consultado por Europa Press, el personal sanitario de Instituciones Penitenciarias (médicos, enfermeros y farmacéuticos) podrá acceder a las historias clínicas digitales de los presos; un acceso que quedaría "acotado, única y exclusivamente, a los pacientes compartidos durante el periodo de internamiento u otras situaciones ajustadas a la Ley".

Esto se traduciría en el acceso a la historia clínica completa en el nivel de Atención Primaria y Especializada, incluyendo resultados analíticos, prueba de imagen y tratamientos, entre otras cuestiones. "Adicionalmente, el personal sanitario de Instituciones Penitenciarias tendrá capacidad para realizar registros en la historia clínica de los pacientes en ambos niveles de Atención Primaria y Especializada, incluyendo gestión de agendas, el envío de imágenes a los hospitales de referencia e incorporando informes de salud o de alta en ambos niveles".

El Defensor valora que esta "interoperabilidad" entre las historias clínicas "garantizaría una continuidad de los tratamientos y seguimientos de las personas que tienen que entrar en prisión sin que su privación de libertad implique la interrupción en la atención médica que precisan". No obstante, la oficina deja claro que "en el momento de cierre de este expediente aún no nos consta la entrada en vigor del acuerdo".