El SAS toma "medidas especiales" para "recuperar" las citas suspendidas por la huelga médica contra el Estatuto Marco

Manifestación en Sevilla convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en rechazo del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. A 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este miércoles que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está adoptando "medidas especiales" con las que poder "recuperar" las citas suspendidas tanto en Atención Primaria como hospitalaria como consecuencia de la huelga de los profesionales médicos contra el Estatuto Marco que impulsa el Gobierno central.

En declaraciones a los medios con motivo de la ofrenda floral realizada en la Hermandad sevillana de San Bernardo, Antonio Sanz ha señalado que el SAS está tomando medidas de "refuerzo" con las que recuperar los más de 700.000 actos médicos suspendidos resultado de las tres huelgas que hasta la fecha han secundado los médicos andaluces "contra el Ministerio de Sanidad".

"Lamentablemente tenemos una ministra --Mónica García-- que no tiene ni un minuto para sentarse con los médicos", ha lamentado el consejero andaluz de Sanidad, que ha exigido al Gobierno que "ponga fin de una vez" a la huelga que "nos está cargando a las comunidades autónomas".

Una vez más, Antonio Sanz ha acusado a García de "soberbia y prepotencia" por no dialogar con los convocantes de la huelga. "Le da exactamente igual", le ha reprochado, al tiempo que ha vuelto a reiterar en las consecuencias de las tres huelgas: más de 700.000 citas, entre consultas y operaciones.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha lanzado un aviso en los últimos días: "Nadie se está tomando en serio las protestas y podemos entrar en un conflicto crónico de meses o años de duración, porque de esto no vamos a salir en falso". Ojeda ha pedido "perdón y comprensión" a los pacientes andaluces que se están viendo afectados por las suspensiones de citas.

El SMA critica la actitud "arrogante" de la ministra Mónica García pero ha apuntado a "más agentes implicados". En este punto, ha dejado claro que "la Junta no puede mirar para otro lado". "Están equivocados porque este conflicto no va a morir por agotamiento", ha subrayado Ojeda, aludiendo a que el calendario de movilizaciones obedece a que se ha producido "una ruptura del modelo sanitario". En esta misma línea, el máximo responsable del SMA ha manifestado que los médicos han dicho "basta" a años de "precariedad laboral", por lo que las protestas se mantendrán "el tiempo que haga falta".