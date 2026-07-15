Satse exige una rectificación en la Comisión Central de Bolsa de los profesionales de residencias

Archivo - Una sanitaria de una residencia ayuda a personas mayores en imagen de archivo. - JCYL - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha exigido una rectificación en la Comisión Central de Bolsa de los profesionales de residencias, al tiempo que ha señalado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dejado sin valorar en los listados provisionales de la nueva Bolsa de Empleo los servicios prestados durante la pandemia por profesionales que trabajaron en residencias de mayores y centros sociosanitarios, muchos de ellos medicalizados e integrados en la respuesta sanitaria pública frente a la COVID-19.

La organización sindical ha detectado esta situación tras analizar los primeros listados provisionales correspondientes al primer corte para la constitución de la nueva Bolsa de Empleo del SAS, publicados el pasado 8 de julio para las categorías de Enfermero y Enfermeros Especialistas y en las que el SAS ha registrado un total de 32.382 solicitudes, Durante la revisión de las puntuaciones provisionales, Satse ha constatado que numerosos profesionales no tienen reconocido el tiempo trabajado durante los peores momentos de la pandemia en residencias de mayores y centros sociosanitarios donde se prestaba asistencia sanitaria, según ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Para el Sindicato de Enfermería, esta situación supone un "agravio intolerable hacia unos profesionales que estuvieron en primera línea atendiendo a una población especialmente vulnerable cuando las residencias se convirtieron en uno de los principales escenarios de la emergencia sanitaria".

A juicio de Satse, "resulta indignante que quienes fueron considerados esenciales durante la pandemia vean ahora cómo el SAS les da la espalda y les elimina de su historial profesional una experiencia que fue clave para sostener la atención sanitaria en Andalucía, y así lo ha trasladado en la reunión de la Comisión Central de Bolsa Única".

En este sentido, el sindicato ha recordado que no se trata de una interpretación sindical, sino de un criterio que fue reconocido expresamente por la propia Administración mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 8 de abril de 2020, donde se estableció que las residencias de mayores y los centros sociosanitarios donde se prestara asistencia sanitaria debían ser considerados centros sanitarios públicos a efectos de la valoración de la experiencia profesional en Bolsa.

Posteriormente, la Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Personal del SAS volvió a ratificar este reconocimiento, indicando expresamente que las residencias de mayores y los centros sociosanitarios con actividad asistencial se entenderían incluidos como centros sanitarios públicos durante los periodos excepcionales de la COVID-19.

Además, Satse ya advirtió al SAS de esta situación durante la negociación del nuevo baremo de la Bolsa de Empleo. En escritos remitidos los días 12 y 21 de enero de 2026, el sindicato solicitó expresamente que se recogiera la valoración de los servicios prestados en centros sociosanitarios y residencias de mayores de titularidad privada que durante la pandemia quedaron bajo la dirección y gestión sanitaria derivada del estado de alarma.

Si embargo, por parte del SAS no se ha llegado a dar respuestas a estas peticiones, hecho que pone de manifiesto, a juicio de la organización sindical, una absoluta falta de reconocimiento hacia unos profesionales que asumieron condiciones de trabajo extremas, elevados niveles de exposición al riesgo y una enorme presión asistencial para atender a miles de personas mayores.

Ante esta situación, Satse está asesorando a los afectados para que presenten las correspondientes alegaciones durante el plazo habilitado, que permanecerá abierto hasta el próximo 24 de julio, y exige al Servicio Andaluz de Salud que rectifique los listados provisionales y reconozca unos servicios que la propia Administración consideró en su momento como prestados en centros sanitarios públicos.

Para el sindicato, la rectificación "no es sólo una cuestión de justicia profesional, sino también de coherencia institucional pues, subraya que no se puede aplaudir a estos profesionales durante la pandemia, aprobar normas para reconocer su trabajo y, apenas cinco años después, borrar ese esfuerzo de la nueva Bolsa de Empleo del SAS".