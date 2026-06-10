Satse gana una sentencia que obliga al SAS a rectificar el rechazo sin justificar de méritos en Bolsa de Empleo

Archivo - Imagen de archivo de un enfermero - GVA - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha ganado una sentencia que corrige una actuación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la Bolsa de Empleo, tras determinar que la Administración no puede anular ni rechazar méritos sin explicar de forma clara y razonada los motivos de su decisión. La sentencia, tal y como ha recalcado Satse, "refuerza así las garantías de los profesionales frente a resoluciones genéricas o inmotivadas en los procesos selectivos".

En concreto, según explica el Sindicato de Enfermería en una nota de prensa, la resolución judicial estima el recurso de un enfermero al que el SAS había rechazado la valoración de un título de Experto Universitario en Oftalmología y Ciencias de la Visión, alegando de forma genérica que se trataba de un "mérito no relacionado con la categoría", fórmula que la Justicia considera que carece de la motivación exigible y no permite conocer las razones reales de la decisión administrativa.

Así, Satse ha expuesto que el fallo judicial deja claro que no basta con aplicar códigos o motivos genéricos, sino que las comisiones de valoración deben exteriorizar los criterios técnicos utilizados y las razones de su juicio técnico, así como su aplicación concreta a cada caso.

En esta línea, uno de los aspectos "más relevantes del fallo", según ha destacado Satse, es el análisis que realiza sobre la denominada discrecionalidad técnica de las comisiones de valoración de las distintas categorías de la Bolsa de Empleo del SAS.

En concreto, en sus fundamentos la magistrada enmarca que, siguiendo la doctrina reciente del Tribunal Supremo, dicha discrecionalidad no puede amparar decisiones arbitrarias o inmotivadas.

En este sentido, el pronunciamiento judicial subraya que la Administración debe explicitar las fuentes de valoración, los criterios aplicados y la razón concreta por la que un mérito se considera no relacionado, de forma que pueda comprobarse que la decisión responde a los principios de mérito, capacidad y no arbitrariedad.

De hecho, ha destacado que en este caso en el expediente administrativo no constaban informes, actas ni justificaciones que permitieran conocer el razonamiento de la Comisión de Valoración, lo que impide el adecuado control de su actuación.

Ante esta falta de justificación, el fallo, contra el que puede interponerse recurso de apelación, condena a la Administración al pago de las costas y ordena al SAS revisar la baremación, reconocer los dos puntos correspondientes al mérito académico al enfermero denunciante y actualizar la posición del profesional en la Bolsa.

Por su parte, Satse ha valorado de forma muy positiva esta sentencia, ya que entiende que sienta un precedente relevante en la necesidad de motivar las decisiones técnicas y en la protección de los derechos de los aspirantes, que podrán apoyarse en este pronunciamiento para exigir la correcta valoración de sus méritos y mayor transparencia en próximos procesos de selección.

El Sindicato de Enfermería considera que esta resolución "refuerza la seguridad jurídica de los profesionales del SAS e impone un criterio claro a la Administración sanitaria, que no puede escudarse en valoraciones genéricas ni en la discrecionalidad técnica para rechazar méritos, sino que debe argumentar de forma concreta y comprensible cada decisión".