Satse-Jaén pide a Salud una reunión urgente para abordar el plan vacacional de los centros sanitarios de la provincia

JAÉN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería y Fisioterapia Satse en Jaén ha solicitado a la Junta de Andalucía una reunión urgente para abordar el plan vacacional de los centros sanitarios de la provincia.

Y es que, a punto de iniciarse el periodo estival y con los contratos de verano ya en marcha, "hay centros con déficits estructurales de plantilla donde ya se deberían haber trabajado y negociado la implementación de los recursos humanos necesarios para atajar esas deficiencias", según ha informado en una nota.

Al hilo y tras precisar que ha pedido los planes vacacionales de todas las unidades de gestión clínica de Atención Primaria y hospitales jiennenses, ha denunciado que "los fisioterapeutas de Atención Primaria han sido los grandes sacrificados en la contratación, fundamentalmente en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén".

La contratación de estos profesionales ha pasado "de 183 días contratados en 2021 en Atención Primaria a 126". "Una disminución de 57 días de contratación que no sólo no tiene ninguna justificación, sino que además supone una merma inaceptable en los recursos tan necesarios que este colectivo profesional presta en el ámbito de la Atención Primaria", ha lamentado.

También se ha referido a la "insuficiente contratación de días de matronas", lo que "va a ser perjudicial" para la atención materno-infantil de la provincia. Por ello, ha insistido en que se ofrezcan los datos del Plan Vacacional y la justificación de estos "recortes".

OFERTAS ESPECÍFICAS

El sindicato ha señalado, además, que la tardanza en aprobar la cobertura del plan vacacional ha derivado en un "abuso" de ofertas específicas y extraordinarias al margen de la Bolsa Única de Empleo del SAS por falta de profesionales, principalmente de enfermería.

Al respecto, ha afirmado que este tipo de ofertas, dirigidas principalmente a recién graduados que aún no se han inscrito en Bolsa de Empleo del SAS, se han ido lanzando en las últimas semanas de forma escalonada desde los distintos hospitales y distritos de atención Primaria de la provincia, "si bien no se está permitiendo a los profesionales escoger el centro que más les convenga entre los ofertados".

Ha defendido que estas nuevas enfermeras, que ni siquiera están aún admitidas en la Bolsa Única de Empleo, "no pueden ser sancionadas ni bloqueadas por ningún centro sanitario de la provincia" y estará vigilante para que no sean sancionados ni expedientados en caso de no aceptar contratos ofertados al margen de las ofertas que deberían haberse gestionado desde la citada bolsa del SAS.

En este sentido, Saste ha demandado a la Consejería de Salud y Familias que puedan decidir libremente dónde trabajar de cara al verano, "pues desgraciadamente no se van a poder sustituir todas las plazas del personal que tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones reglamentarias".

"Sobre todo, después de haber sufrido y estar sufriendo toda la presión asistencial debido a la pandemia, de la que aún no hemos salido, y ante la necesidad de mantener los recursos humanos necesarios para seguir prestando una atención sanitaria de calidad durante el periodo estival", ha agregado.

El sindicato ha recordado que durante años ha venido denunciando "la falta de profesionales y la precariedad de los contratos", lo que ha supuesto la pérdida de numerosos profesionales que se han marchado a otros lugares y que ha llevado "a la falta de enfermeras generalizada en todo el sistema sanitario público de Andalucía".

NEGOCIACIÓN

Ante esta situación, Satse ha exigido la "inmediata negociación" del Plan Vacacional con los responsables de Salud de Jaén y, en caso contrario, tomará las medidas legales que considere oportunas para cumplir la normativa vigente.

De hecho, ha incidido en el "incumplimiento" de la normativa que establece que la comisión de seguimiento a este respecto se reunirá al menos dos veces al año, coincidiendo con los periodos de fijación de objetivos de los centros de trabajo o unidades y con la finalización del CRP de cada año.