Satse pide a los grupos parlamentarios andaluces su apoyo al 'Plan de Retorno y Estabilidad de Enfermeras y Enfermeros'

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha reclamado a los distintos partidos políticos que presenten iniciativas en el Parlamento instando al Gobierno Andaluz a que apruebe el 'Plan de Retorno y Estabilidad para Enfermeras y Enfermeros en el Sistema Andaluz de Salud' que evite la emigración forzosa de estos profesionales y que permita que los miles que ya se encuentran en el extranjero puedan volver a su tierra andaluza si así lo desean.

En sendas cartas a los máximos responsables de los principales partidos políticos, el secretario general de Satse, José Sánchez, les traslada el documento elaborado por la organización sindical que contempla un conjunto de medidas para cumplir el doble objetivo de posibilitar la vuelta a sus hogares de los miles de profesionales que se han visto obligados a emigrar a otros países y al norte de España.

Al mismo tiempo, el plan del Sindicato de Enfermería para dar estabilidad y calidad en el empleo a los que profesionales que permanecen en la comunidad andaluza propone medidas encaminadas a evitar que muchos no sigan viendo como única salida el trabajar en los servicios de salud de otras autonomías o incluso fuera de España.

Además de en las cartas, el secretario general de Satse ha presentado estas propuestas en encuentros mantenidos con los portavoces de los grupos parlamentarios de Vox en Andalucía, Manuel Gavira; Adelante Andalucía, María Isabel Mora; y Por Andalucía, Inmaculada Nieto; que han sido receptivos a las propuestas planteadas por la organización sindical. Igualmente, el Sindicato de Enfermería espera reunirse con los representantes de los grupos socialista y popular, a los que también se les ha remitido el documento.

En las cartas y reuniones la organización sindical les pide a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Andaluz que hagan todo lo posible para que se cumplan los compromisos adquiridos tras la pandemia para mejorar la atención sanitaria y cuidados, así como las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros, llevando a la Cámara Andaluza todas las iniciativas necesarias para que se haga realidad el plan de retorno y estabilidad.

"Mientras Andalucía se encuentra a la cola de España en cuanto al número de enfermeras y enfermeros por habitante, el resto de comunidades y países de Europa se benefician de la excelente cualificación y competencias de los profesionales andaluces que no vieron otra salida que hacer las maletas y dejar a sus familias y seres queridos en busca de una oportunidad laboral", apunta.

Entre las medidas que Satse plantea que han de implementarse en un plazo no superior a dos años por parte del Gobierno Andaluz, se encuentran la realización generalizada de contratos estatutarios estables en el mismo centro sanitario con una duración mínima de un año, así como el desarrollo de un programa de acogida a profesionales, tanto para aquellos que se encuentran en el extranjero como para los recién graduados en los dos últimos años y que permanecen en nuestro país, incluyendo, entre otras cuestiones, un periodo de adaptación laboral remunerado de, al menos, un mes, al firmar un contrato de trabajo superior a seis meses.

Asimismo, se plantea facilitar el acceso a la carrera profesional del SAS, con valoración del tiempo trabajado fuera de España y del SAS; realizar convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) al menos cada dos años; establecer una compensación por el coste del desplazamiento de vuelta a Andalucía, y abonar una mensualidad adicional a la firma del contrato correspondiente por parte del profesional, tanto para los que vienen de otros países como para los que están en España.

De otro lado, se reclama establecer mejoras retributivas que dignifiquen y reconozcan el trabajo de las enfermeras y enfermeros; fijar un número máximo de pacientes asignados a cada profesional en los hospitales, centros de salud y el resto de centros sanitarios y sociosanitarios; crear guarderías gratuitas en los hospitales al objeto de favorecer la conciliación laboral y personal y fomentar la presencia de las enfermeras y enfermeros en altas responsabilidades directivas y políticas que incidan en el Servicio Andaluz de Salud.

Por último, Satse subraya que "no debemos olvidar que la pandemia de la Covid-19 ha constatado que el déficit histórico y crónico de enfermeras y enfermeros que sufre España en general y Andalucía en particular tiene consecuencias muy negativas" para la salud y seguridad del conjunto de la ciudadanía y también para estos profesionales, "de ahí la suma importancia de recuperar todo el talento enfermero perdido y que no emigre nadie más que no lo quiera hacer voluntariamente", concluye.