Satse pide incluir a la enfermería en el desarrollo del Observatorio Andaluz para la Prevención de la Conducta Suicida

Imagen de archivo de un enfermero atendiendo a un paciente. - SATSE

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de enfermería Satse en Andalucía ha reclamado este miércoles a la Junta de Andalucía que incluya a la enfermería, principalmente a las enfermeras especialistas en salud mental, en el desarrollo del futuro Observatorio Andaluz para la Prevención de la Conducta Suicida.

Según ha informado Satse Andalucía en una nota, el sindicato ha trasladado esta petición al Gobierno andaluz en el marco del trámite de audiencia pública al proyecto de creación del Observatorio Andaluz para la Prevención de la Conducta Suicida, subrayando el papel "clave" que la enfermería puede aportar en el futuro organismo como "personal especializado en la prevención, detección precoz y seguimiento de las personas en riesgo".

En su escrito dirigido a la Consejería, el sindicato ha valorado de forma positiva la creación de este Observatorio como una herramienta para mejorar el conocimiento epidemiológico, coordinar acciones intersectoriales y avanzar en la toma de decisiones basadas en la evidencia. No obstante, ha señalado como "imprescindible" que su diseño "incorpore de forma efectiva a la enfermería, dada su posición estratégica en la continuidad de cuidados".

Por eso, entre las principales propuestas planteadas por el sindicato han destacado la inclusión explícita de profesionales de enfermería en la composición del Observatorio, así como el reconocimiento de su papel en las funciones del órgano. Igualmente, ha planteado su participación en la definición de indicadores y sistemas de vigilancia, su implicación en el desarrollo de un enfoque comunitario de la prevención y la incorporación de medidas para impulsar la formación específica en conducta suicida.

Asimismo, Satse ha propuesto que el Observatorio tenga capacidad para emitir recomendaciones en materia de planificación de recursos humanos, incidiendo especialmente en la necesidad de incrementar el número de enfermeras especialistas en salud mental y ha defendido la participación de las organizaciones sindicales en el desarrollo del futuro organismo.

En esta línea, Satse ha indicado que el Observatorio Andaluz para la Prevención de la Conducta Suicida se enmarca en el desarrollo del I Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2026-2029 (Pesma-A), aprobado el pasado 6 de mayo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En líneas generales el Sindicato de enfermería ha valorado este plan como "una iniciativa relevante para mejorar la atención sanitaria y dar respuesta a las crecientes necesidades en salud mental de la población, incorporando a líneas estratégicas adecuadas, como el refuerzo del modelo comunitario, la prevención o la coordinación sociosanitaria", pero ha subrayado que "su éxito dependerá de su aplicación real y de la dotación de recursos suficientes".

Asimismo, el propio plan ha reconocido el déficit estructural de profesionales en el sistema sanitario andaluz, especialmente en el ámbito de la salud mental con ratios muy inferiores a los estándares europeos, con 2,9 enfermeras especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes frente a las 25,2 de media en Europa, cinco psicólogos clínicos frente a 18 y cuatro psiquiatras frente a 9,7.

Actualmente, Satse ha añadido que "las plantillas ya funcionan en una situación de elevada presión estructural, especialmente en atención primaria y en los dispositivos comunitarios de salud mental". Por este motivo, la organización sindical ha avisado de que el despliegue de las medidas previstas "implicará un incremento de la actividad asistencial y de la complejidad de la atención, por lo que resulta imprescindible reforzar de forma estructural las plantillas de enfermería".

Además, el Sindicato de enfermería ha apuntado que el papel fundamental de la enfermería en este ámbito, especialmente en la atención comunitaria, el seguimiento de pacientes, la educación para la salud y el acompañamiento a las familias, y ha defendido "avanzar en el reconocimiento pleno de sus competencias y en el desarrollo de la especialidad de salud mental".

Por último, el sindicato ha insistido en la necesidad de que el Plan cuente con una financiación suficiente, mecanismos de evaluación rigurosos y la intervención de las organizaciones sindicales en su seguimiento, con el fin de "garantizar que las medidas se traduzcan en mejoras reales para profesionales y pacientes".