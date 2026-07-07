Satse-A valora el acuerdo PP-Vox pero advierte de que "no afronta problemas estructurales" de Enfermería y Fisioterapia

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SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha valorado este martes de forma "positiva" algunas de las medidas sanitarias incluidas en el acuerdo de Gobierno suscrito entre PP y Vox en materias como financiación, estabilidad laboral y Atención Primaria, aunque ha advertido de que "no afrontan problemas estructurales del sistema sanitario público andaluz, especialmente en materia de déficit de enfermeras y fisioterapeutas".

En una nota de prensa, Satse ha destacado especialmente el compromiso de incrementar el presupuesto sanitario y establecer una financiación finalista para la Atención Primaria, una medida que la organización viene reclamando desde hace años para garantizar una asistencia sanitaria "accesible, cercana y de calidad".

En este sentido, ha recordado que mientras la media de los países de la Unión Europea destina alrededor del 10% de su Producto Interior Bruto (PIB) a Sanidad, España apenas alcanza el 6,5%, lo que "evidencia la necesidad de reforzar la inversión sanitaria para responder a las necesidades crecientes de la población".

Asimismo, el sindicato valora "favorablemente" las medidas orientadas a reducir la temporalidad mediante planes de estabilidad laboral, así como las iniciativas para fidelizar a los profesionales que finalizan su formación sanitaria especializada y facilitar el retorno de aquellos que actualmente desarrollan su labor profesional fuera de Andalucía.

Igualmente, Satse ha considerado "acertadas" las propuestas destinadas a mejorar las retribuciones y las condiciones laborales del personal sanitario, la implantación de incentivos para cubrir plazas de difícil cobertura y el desarrollo de un nuevo plan de prevención de agresiones a profesionales sanitarios, una de las principales preocupaciones del colectivo.

También son "bien recibidas" las actuaciones previstas en ámbitos como la salud mental, los cuidados paliativos, la prevención del suicidio y la ampliación de infraestructuras sanitarias, áreas en las que el Sindicato viene reclamando desde hace tiempo una mayor inversión y planificación a largo plazo.

Sin embargo, Satse Andalucía ha sostenido que el acuerdo resulta "claramente insuficiente" en aspectos esenciales para garantizar la sostenibilidad futura del sistema sanitario andaluz, principalmente por la "ausencia de compromisos concretos" para aumentar las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas.

Aunque el acuerdo contempla de "forma genéric"a la contratación de profesionales, "no establece objetivos cuantificados ni dotaciones específicas para corregir el déficit estructural que sufre Andalucía, una de las comunidades autónomas con peor ratio de enfermeras por habitante de España y muy alejada de la media europea".

Satse también echa en falta un "compromiso explícito" para la implantación efectiva de todas las especialidades de Enfermería, así como el desarrollo profesional y competencial de enfermeras y fisioterapeutas. En particular, reclama medidas concretas para potenciar la Enfermería Familiar y Comunitaria, la Enfermería de Salud Mental y el resto de especialidades, entre ellas la Enfermería Pediátrica.

Además, ha lamentado que el acuerdo no aproveche la oportunidad de impulsar un nuevo modelo asistencial centrado en los cuidados, otorgando un mayor protagonismo a la e Enfermería en ámbitos como la atención a la cronicidad, la prevención de enfermedades, la educación para la salud, la atención domiciliaria y la promoción de la autonomía de las personas.

De igual modo, el sindicato tacha de "insuficiente" la falta de referencias específicas al refuerzo de las enfermeras escolares, las enfermeras gestoras de casos, las plantillas de residencias y centros sociosanitarios, así como al desarrollo de las competencias avanzadas de la profesión enfermera.