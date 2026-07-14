Save the Children ofrece alternativas ante el 44,6% de hogares con hijos que no puede permitirse disfrutar de vacaciones

Niños disfrutando en campamentos de verano. - SAVE THE CHILDREN

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha informado este miércoles que el 44,6% de hogares formados por dos adultos con hijos a cargo "no puede disfrutar de al menos una semana de vacaciones al año", según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Además, la organización ha subrayado que "la cifra asciende", refiriéndose a familias monoparentales, concretamente, el 51,4% de ellas estaría en esta situación y ha indicado que "los datos demuestran que cada año, lejos de mejorar, esta realidad se agrava por el aumento del coste de las alternativas de cuidado, como los campamentos de verano".

De este modo, según ha afirmado la fundación en una nota, "para miles de familias en Andalucía el verano vuelve a ser sinónimo de dificultades, no de descanso". Y, ha insistido en que "la combinación de largas vacaciones escolares y un mercado laboral poco flexible convierte estos meses en un auténtico desafío de conciliación, especialmente para los hogares con menos recursos".

En este sentido, Save the Children ha confirmado que los campamentos de verano además de ofrecer oportunidades "esenciales" para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños durante las vacaciones escolares, se han convertido en "una pieza clave para que los padres puedan seguir trabajando".

De esta manera, ha manifestado que dos de cada tres familias a nivel nacional utilizan los campamentos de verano para poder conciliar, según datos de EAE Business School. No obstante, también ha destacado que no todas pueden acceder a ellos puesto que el coste por niño puede oscilar entre 200 y 2.000 euros por verano, mientras que los campamentos privados con pernocta pueden superar los 600 euros semanales por niño, "una cifra inasumible para muchas familias", ha afirmado la organización.

Igualmente, la fundación ha señalado que este gasto supone un "esfuerzo enorme" para las familias, ya que alrededor del 2,5% del presupuesto anual obliga a siete de cada diez hogares a recortar en otros gastos básicos o vacaciones, según datos de EAE Business School.

Por otro lado, el director de Save the Children Andalucía, Javier Cuenca, ha remarcado que "para muchas familias los campamentos ya no son una opción de ocio sino la única forma de poder trabajar en verano, pero su precio los convierte en un recurso inaccesible, lo que agrava las desigualdades desde la infancia".

UNA CONCILIACIÓN ESCASA

Asimismo, según ha sostenido Save the Children, cuando las familias no pueden acceder a estos recursos se ven "obligadas" a encontrar soluciones "precarias" como el apoyo informal de familiares, las reducciones de jornada o incluso el abandono temporal del empleo.

En cuanto a España, el organismo ha explicado que más de 22.000 excedencias laborales se solicitan cada verano para el cuidado de hijos, el 90% por mujeres, según el informe de EAE Business School. De igual manera, más de 500.000 personas trabajan a tiempo parcial por responsabilidades de cuidado, en su mayoría mujeres (91%), según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Por consiguiente, Save the Children ha acentuado que "la conciliación recae mayoritariamente sobre las mujeres también en verano" y que "las políticas actuales son insuficientes". Además, "el verano evidencia un problema estructural, pues no existen suficientes apoyos públicos para que las familias puedan cuidar sin empobrecerse o renunciar a su empleo", ha explicado Cuenca.

A su vez, la fundación ha ilustrado "cómo la dificultad para conciliar no es un fenómeno aislado sino parte de un problema más amplio". En esta línea, "criar a un hijo supone más de 722 euros al mes de media en la comunidad siendo un gasto que muchas familias no pueden asumir sin apoyos públicos suficientes", ha admitido.

Según la 'tasa AROPE 2030', el 33,6% de los niños en Andalucía vive en situación de pobreza y exclusión social, asimismo, más de 180.000 lo hace en pobreza severa sin cubrir necesidades básicas. Por ende, "esta situación se hace especialmente visible en verano, cuando desaparecen recursos como el comedor escolar", ha reincidido la organización.

Ante este contexto, Save the Children ha insistido en "la necesidad de impulsar en Andalucía una estrategia integral de lucha contra la pobreza infantil que contenga, entre otras, medidas de apoyo económico a las familias, conciliación, vivienda, educación y alimentación saludable". Del mismo modo, Cuenca ha expuesto que "las familias no pueden seguir sosteniendo solas el coste de la crianza y una estrategia integral orientada a erradicar la pobreza infantil es una inversión necesaria en infancia, en igualdad de oportunidades y en el futuro de Andalucía".

UNA RESPUESTA PARA LAS FAMILIAS

Save the Children ha ofrecido sus campamentos de verano y colonias urbanas como una alternativa "accesible" para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ante el elevado coste de la crianza y las dificultades de conciliación que enfrentan miles de familias. En total, el presente año atenderá a alrededor de 300 niños de sus programas en Sevilla y 1.500 a nivel nacional repartidos por la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Catalunya, Euskadi.

Por su parte, la organización ha asegurado que a través de los campamentos de verano "busca dar respuesta tanto a las necesidades de conciliación de las familias como al derecho de la infancia a disfrutar del tiempo de ocio en igualdad de condiciones". Y ha subrayado que en estos espacios, los niños participan en actividades educativas, culturales y de tiempo libre como excursiones a la naturaleza, visitas a la piscina o la playa, talleres creativos y dinámicas grupales que "fomentan la convivencia y la autonomía".

Además, Save the Children ha manifestado que las colonias urbanas incorporan refuerzo educativo para evitar el retroceso escolar durante el verano y garantizan al menos una comida saludable al día, "un recurso fundamental para muchas familias cuando cierran los comedores escolares". Y en aquellos casos en los que es necesario, también se ofrece apoyo emocional y acompañamiento psicológico.

A su juicio "para muchas familias, nuestros campamentos no solo son una herramienta para poder conciliar, sino también una garantía de bienestar para sus hijos durante el verano", ha añadido Cuenca. Y ha avalado, "nuestro objetivo es que ningún niño se quede atrás por no poder permitirse algo tan básico como el ocio y el cuidado en vacaciones".

Por último, los campamentos de verano de Save the Children se han dirigido a niños de entre 3 y 17 años en Sevilla (Andalucía), Illescas (Castilla-La Mancha), Barcelona (Catalunya), Madrid, Fuenlabrada y Leganés (Comunidad de Madrid), Valencia, Alicante, Paterna, Mislata, Paiporta y Sedaví (Comunidad Valenciana), Barakaldo (Euskadi) y Melilla.