El saxofonista Perico Sambeat llegará el 15 de noviembre a Jaén con su Flamenco Big Band

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El saxofonista valenciano Perico Sambeat, uno de los músicos de jazz con más proyección internacional, llegará a Jaén el próximo 15 de noviembre "para presentar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera": su Flamenco Big Band.

Un disco que lo ha llevado a actuar en los principales teatros y festivales de Europa que editó el la compañía Verve Records, "uno de los sellos de Jazz más importantes del mundo, junto a Blue Note Records", según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

La actuación de Perico Sambeat en Jaén se enmarca en el 26º Festival de Otoño, organizado por el Patronato municipal de Cultura. Está prevista en el Nuevo Teatro Infanta Leonor y en ella "se rodeará de una nutrida selección de músicos de jazz y flamenco jiennenses".

"Lo que hará de este concierto un momento muy especial y significativo de la música en la capital, ya que el trabajo de Sergio Albacete, Jaén Jazzy y la programación de festivales de estas músicas está dando como fruto un interesante cantera jóvenes músicos interesados por estas músicas universales, y que están teniendo espacio dentro de la enseñanza reglada en el Conservatorio Profesional Ramón Garay", ha destacado.

El Ayuntamiento ha explicado que este concierto se estuvo preparando para realizarlo en 2020, pero la pandemia de la covid-19 paralizó el proyecto. "Después de cinco años, y con más fuerza que nunca, esta 'big band de all stars' jienneses, actuará en Jaén para deleite del público asistente".

Las entradas están disponibles a través del enlace https://www.giglon.com/todos?idEvent=xxvi-festival-de-otono-....