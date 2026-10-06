Sebastián Pérez está dispuesto a encabezar la candidatura de IU por Córdoba al Congreso para las generales

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, en la sede provincial de su formación. - IU

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha manifestado este martes, a preguntas de los periodistas, su disposición a encabezar la candidatura de su formación por Córdoba al Congreso de los Diputados, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y ha asegurado que sería "un orgullo y un honor" representar a Córdoba "y llevar a Madrid las reivindicaciones de la provincia", asegurando que se siente "preparado", aunque ha precisado que la decisión corresponde a la organización y que el procedimiento de elección todavía no está determinado.

En este sentido y en rueda de prensa, Pérez ha subrayado que, en cualquier caso, Córdoba debe ocupar un "lugar central" en el nuevo proyecto político del Frente Amplio, en el que está integrado IU, y ha reclamado que los problemas de la provincia estén presentes en el debate estatal, citando entre las principales preocupaciones de Córdoba "las carencias" ferroviarias, la "contaminación" del agua en el Norte de la provincia, "la explotación laboral, el deterioro de los servicios públicos" y las dificultades de acceso a la vivienda. También ha alertado de la pérdida de población que sufre Córdoba y de la salida de jóvenes "ante la falta de empleo de calidad y el elevado precio de la vivienda", añadiendo que le "duele" su provincia y que le "produce rabia e indignación la desigualdad y la injusticia".

Por ello, el líder provincial de IU en Córdoba ha defendido la necesidad de "construir un Frente Amplio de las izquierdas", ante el adelanto electoral del 29N, y ha situado a Córdoba como un territorio estratégico para este proyecto, lo que le ha llevado a hacer "un llamamiento a la unidad de las fuerzas de izquierdas, de los movimientos sociales y de las organizaciones que quieran participar en una alternativa capaz de seguir avanzando en derechos y mejorar las condiciones de vida de la mayoría social".

"En momentos extraordinarios hay que tomar medidas extraordinarias", ha señalado Sebastián Pérez, quien ha advertido que el "avance de las derechas supone un riesgo para los derechos conquistados y para los servicios públicos", y ha contrapuesto el proyecto de Frente Amplio a "un Partido Popular y Vox" que, a su juicio, "quieren destrozarlo todo" y, además, "ponen en cuestión las bases de una sociedad democrática y justa", de ahí que ha defendido ampliar el espacio de unidad que implica Frente Amplio y ha mostrado su confianza en que Podemos se incorpore al mismo, al igual que otras organizaciones políticas y sociales.

"Yo espero que Podemos se incorpore, al igual que se ha incorporado en la provincia de Córdoba", ha afirmado, destacando el trabajo conjunto que ambas organizaciones vienen desarrollando en Córdoba. A este respecto, ha puesto como ejemplo el funcionamiento del "espacio de confluencia en el Ayuntamiento de Córdoba", a través de la coalición Hacemos Córdoba, y ha defendido que la experiencia de unidad desarrollada en la provincia demuestra que es posible trabajar conjuntamente desde diferentes organizaciones. "Creo que somos ejemplos de cómo se están haciendo en Córdoba las cosas", ha señalado.

El coordinador provincial ha reivindicado además que Izquierda Unida pone al servicio de este proyecto su implantación territorial, su militancia y su experiencia institucional. "Vamos a poner todo eso al servicio de este proyecto político para mejorar nuestro país y mejorar obviamente nuestra provincia de Córdoba y a la clase trabajadora", ha subrayado.

En cuanto a la propuesta planteada para configurar una candidatura conjunta de las fuerzas progresistas al Senado, Pérez ha expresado una valoración positiva a título personal, y ha recordado el precedente de la Entesa Catalana de Progrés, considerando que la fórmula merece ser estudiada ante el actual contexto político y las características del sistema electoral para el Senado, que "no se puede entregar ni regalar a la derecha y a la extrema derecha", instando a que las fuerzas democráticas estudien posibles acuerdos.

Finalmente, Pérez ha calificado de "auténtico escándalo" que representantes del PP y Vox cuestionen el funcionamiento del voto por correo antes de la celebración de las elecciones. El dirigente de IU en Córdoba ha afirmado que las fuerzas políticas deben preservar la confianza en los mecanismos democráticos y ha cuestionado que se ponga en duda el sistema electoral antes de que se produzca cualquier irregularidad.