El secretario general de UGT y la líder en Andalucía subrayan la labor de la ONCE ante la crisis por la pandemia

Imagen del encuentro del lunes del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, con el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez.

Imagen del encuentro del lunes del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, con el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez. - UGT-A

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, se reunieron en la tarde del lunes con el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez. Los dirigentes sindicales destacaron que la importancia de la ONCE se ve resaltada en momentos de crisis sanitaria y económica, como el actual, y han reconocido la política de responsabilidad social que mantiene este grupo con sus trabajadores.

Todo ello en un año en el que está previsto el inicio de las negociaciones para renovar el convenio colectivo, según ha informado UGT del encuentro por medio de una nota.

El delegado territorial de la ONCE ha asegurado que la organización se encuentra en una situación delicada pero estable, gracias al trabajo realizado, aunque señaló que queda mucho por hacer, y hay que prepararse para acometer nuevos proyectos.

Cristóbal Martínez ha recordado que, a pesar del parón de las ventas, por el confinamiento, durante la primera ola de la pandemia, se ha aumentado la plantilla, haciendo una apuesta por el empleo, en momentos tan complicados, y para estar preparados para afrontar nuevos retos.

El delegado de la ONCE ha reconocido que necesitan el apoyo de la Administración para poder remontar la crisis derivada de la pandemia y seguir sirviendo a las personas con discapacidad y, en general, a todos los ciudadanos que los necesiten.

Pepe Álvarez ha señalado que si la ONCE no existiera, habría que inventarla, pero que ése es precisamente su riesgo, ya que la ciudadanía, a veces, no valora la importancia de su labor porque siempre está ahí, como protección de las personas con discapacidad, y en la búsqueda de fórmulas de normalizar, cada vez más, sus relaciones sociales y su desarrollo personal.

Carmen Castilla ha subrayado la labor de los delegados sindicales, que atienden a todos los trabajadores en sus puestos de trabajo, a veces, en puntos de venta en la calle, se preocupan por su situación e intentan solucionar sus problemas.

El delegado territorial abogó por el diálogo social como mejor herramienta para contribuir a la cohesión social en Andalucía y en España y pidió a UGT que siga siendo sensible a las demandas del colectivo de personas con discapacidad "para seguir construyendo entre todos una sociedad más igual y más social".

En el encuentro también participaron el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-A, Eduardo Carrillo, y los responsables de la sección sindical de UGT en la ONCE, Mercedes Vega y Antonio Durán.