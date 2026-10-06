El secretario de Organización del PSOE de Córdoba presenta su dimisión por "diferencias de criterio"

Archivo - Rafi Crespín y Antonio Gallego (centro), en la sede provincial de su partido, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Gallego, ha presentado este martes ante la Comisión Ejecutiva Provincial de su partido su renuncia a esta responsabilidad orgánica, mediante un escrito dirigido a la Dirección Provincial del PSOE cordobés, argumentado que, entre otros motivos, "diferencias de criterio sobre determinadas cuestiones organizativas con decisiones y planteamientos surgidos en otros ámbitos y niveles de la organización".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Gallego ha aclarado que entiende estas diferencias como parte de la pluralidad propia de una estructura política y defiende que deben abordarse desde el respeto y la responsabilidad, y ha destacado expresamente que su posición permanece alineada con la Dirección y la Secretaría General Provincial, así como con sus líneas de trabajo y con los objetivos políticos y organizativos compartidos.

En su escrito, Gallego ha explicado que se trata de una decisión "largamente meditada y valorada", que ha pospuesto por sentido de la lealtad, respeto a la organización y a las personas con las que ha compartido esta etapa, situando por encima de cualquier consideración personal el interés común, y ha señalado que durante el tiempo en el que ha desempeñado la Secretaría de Organización, ha trabajado con el propósito de impulsar una forma de trabajo basada en la coordinación, la participación, el fortalecimiento de la estructura y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

No obstante, ha reconocido que, con el paso del tiempo, no le ha sido posible desarrollar plenamente todas las funciones, objetivos e iniciativas que entendía que debían corresponder a esta Secretaría. Así, según ha expuesto en su escrito, "determinadas circunstancias y dinámicas internas han condicionado ese desarrollo y han limitado la posibilidad de llevar adelante algunas de las actuaciones que consideraba necesarias".

En este punto ha hecho referencia a las mencionadas "diferencias de criterio sobre determinadas cuestiones organizativas con decisiones y planteamientos surgidos en otros ámbitos y niveles de la organización", si bien entendido que estas diferencias forman parte de la pluralidad propia de una estructura política y defiende que deben abordarse desde el respeto y la responsabilidad, a la vez que ha destacado expresamente que su posición permanece alineada con la Dirección y la Secretaría General Provincial, así como con sus líneas de trabajo y con los objetivos políticos y organizativos compartidos.

Ante esta situación, Antonio Gallego considera que ha llegado el momento de facilitar un relevo en la Secretaría de Organización, al entender que las responsabilidades orgánicas deben ejercerse con las condiciones necesarias para poder cumplir los objetivos que llevan aparejados, y ha dejado claro que su renuncia se limita a la responsabilidad que hasta ahora ha desempeñado y que su compromiso con el proyecto político, con la militancia socialista y con los valores que defiende el PSOE permanece intacto.

En su despedida de la Secretaría de Organización, ha agradecido a los compañeros con los que ha trabajado durante esta etapa su colaboración y dedicación, así como todo lo aprendido y compartido durante este periodo, a la vez que ha manifestado su voluntad de continuar aportando su trabajo y sus ideas "desde el lugar que corresponda", manteniendo su compromiso con el proyecto colectivo.

CRESPÍN AGRADECE SU ENTREGA

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha agradecido a Antonio Gallego "su trabajo, su entrega y su dedicación" durante los meses en los que ha desempeñado la Secretaría de Organización, así como "su lealtad a la Dirección Provincial y al proyecto colectivo", resaltando también que Gallego ha sido "un excepcional secretario de Organización", y ha destacado especialmente su contribución al proceso de renovación orgánica de la provincia y su compromiso con los valores socialistas.

"Antonio ha puesto al servicio del PSOE su experiencia y su trayectoria como militante de base, su compromiso y participación activa en los movimientos vecinales y su formación y experiencia profesional en el ámbito universitario. Todo ese bagaje personal y político ha estado siempre al servicio de una forma de entender el socialismo basada en la participación, el compromiso y la defensa de los valores que han guiado su vida", ha concluido.