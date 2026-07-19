El secretario del PP de Granada pide explicaciones al PSOE sobre la trama Cerdán-Ábalos-Koldo con Granada

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, pide explicaciones al PSOE sobre la trama Cerdán-Ábalos-Koldo con Granada. - PP GRANADA

GRANADA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha pedido explicaciones al PSOE de Granada tras las nuevas informaciones conocidas sobre la investigación del caso Cerdán-Ábalos-Koldo, que "vuelven a situar a la provincia en el foco de la investigación". Saavedra ha recordado que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recoge que la mujer del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cobró durante más de un año de una empresa de Granada sin acudir a su puesto de trabajo y fue despedida solo un día después de la detención de Koldo García.

Según ha informado el PP de Granada en una nota, el secretario general ha solicitado conocer "quién abrió las puertas de Granada a la trama Cerdán-Ábalos-Koldo". Porque, "primero fueron las informaciones sobre los encuentros en el Parador de Granada y la supuesta adjudicación irregular de obras, después los audios que volvían a situar a Granada y a Baza en el centro de la investigación y las informaciones sobre la relación de su ex asesor, el investigado Antonio Fernández, con personas implicadas", ha detallado.

Asimismo, Saavedra ha subrayado que esta investigación afecta al núcleo de máxima confianza de Pedro Sánchez. "Hablamos de una trama que ya no es presunta: su responsable político, José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García, ya han sido condenados por el Tribunal Supremo a penas de 24 y 19 años de cárcel por el caso mascarillas, mientras que Santos Cerdán pasó más de cuatro meses en prisión preventiva y ve cómo el cerco se va estrechando".

En esta línea, el secretario general de los populares ha reclamado a Pedro Fernández que abandone de una vez su silencio. "Tiene que aclarar qué une a Granada con esta trama y por qué ha callado desde que empezaron a conocerse los resultados de las investigaciones de la Guardia Civil", porque "los granadinos necesitan respuestas ya", ha concluido.