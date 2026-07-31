El sector cooperativo andaluz celebra el inicio de la norma para retirar aceite ante el riesgo de sobreoferta

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SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha celebrado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya dado luz verde a la tramitación de la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/2027. Esta medida, atiende a una reivindicación histórica del cooperativismo oleícola.

La federación considera que la decisión del Ministerio supone un paso decisivo para que el sector disponga de un mecanismo preventivo desde el inicio de la próxima campaña ante eventuales situaciones de sobreoferta.

Según el calendario previsto, la norma deberá estar aprobada antes del 31 de octubre de 2026, aunque su aplicación efectiva quedará condicionada a que las estimaciones de producción y disponibilidades evidencien un riesgo real de desequilibrio en el mercado.

El presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego, ha aclarado que "no se trata de retirar aceite de manera automática ni de interferir artificialmente en el mercado, sino de disponer de una herramienta de prevención para aquellas campañas en las que las disponibilidades excedan claramente la capacidad de absorción del mercado, como parece que puede ser la siguiente campaña".

En este sentido, Gallego ha añadido que "la retirada temporal permite ordenar la comercialización y evitar que una cosecha elevada se convierta en una crisis de rentabilidad para los agricultores olivareros y, por ende, para las cooperativas oleícolas".

De este modo, España podrá disponer, mediante orden ministerial, la retirada temporal del producto o su destino a usos no alimentarios bajo circunstancias objetivas. Esto permitirá atenuar la presión sobre los productores al repartir el stock final de campaña de forma equilibrada, obligando a todas las almazaras a almacenar el mismo porcentaje de aceite.

Aún quedan por concretar aspectos como los operadores elegibles, el porcentaje de producto afectado, la duración de la retirada y los mecanismos de control.

La federación defenderá que la cantidad correspondiente a cada operador se determine mediante un porcentaje objetivo sobre su producción y que el aceite pueda inmovilizarse en instalaciones propias o ajenas debidamente controladas. Asimismo, la retirada deberá ser temporal, revisable y proporcionada para no impedir el normal abastecimiento ni afectar los precios razonables para los consumidores.

Las condiciones meteorológicas de 2026, caracterizadas por abundantes lluvias y temperaturas suaves en primavera, han favorecido la floración y el cuajado del fruto. Ante la previsión de que la cosecha 2026/2027 se sitúe significativamente por encima de la media de las últimas campañas, el Consejo Sectorial ha venido reclamando la puesta a punto de este instrumento.

Desde el cooperativismo andaluz se ha recordado que la aprobación de la norma no implica obligatoriamente la ejecución de la retirada. De hecho, en la campaña 2025/2026 se aprobó por primera vez una orden reguladora, pero el mecanismo no se llegó a aplicar debido a que las existencias iniciales y las estimaciones de producción no alcanzaron el umbral establecido.

Por otra parte, la posibilidad de elegir la categoría de aceite a almacenar hace prever que el aceite de oliva lampante sea el más afectado, al presentar una menor pérdida de calidad y valor en comparación con los vírgenes y vírgenes extra.

Esto podría provocar que, al inicio de la campaña y hasta el mes de diciembre --cuando comienza la producción significativa de estos últimos--, la disponibilidad de los aceites de mayor calidad sea menor.

Finalmente, Cristóbal Gallego ha expresado su agradecimiento al Ministerio de Agricultura por su sensibilidad ante las peticiones del sector. "Valoramos que el Ministerio haya escuchado al sector y haya actuado con la antelación necesaria para que el mecanismo pueda estar jurídicamente preparado antes del inicio de la campaña", ha concluido.