El sector del ocio nocturno avisa de que se pasará del ERTE "al paro"

Capitol, uno de bares de copas que no reabrirá. En Sevilla (Andalucía, España) a 18 de agosto de 2020.

Capitol, uno de bares de copas que no reabrirá. En Sevilla (Andalucía, España) a 18 de agosto de 2020. - María José López - Europa Press

Presentarán una demanda "cuando los abogados lo consideren oportuno"

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector del ocio nocturno en Andalucía ha avisado de que sin un paquete de ayudas "se pasará del ERTE al desempleo" y ha lamentado que la Junta "no contactó ni para avisar del cierre ni para negociar qué se podía hacer".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de 'Andalucía de Noche', la Federación de salas de fiesta y discotecas de Andalucía, Juan Rambla, quien ha lamentado que "no tienen noticia" de la petición que le hizo el sector a la Junta de Andalucía para mantener una reunión tras el cierre del ocio nocturno desde este lunes.

Otras comunidades autónomas están "recibiendo ayudas" y en otros países "claramente se está ayudando al sector", ha resaltado Rambla, quien ha insistido en que "de momento ni han contactado con nosotros ni para avisar del cierre ni para negociar qué se podía hacer". "Seguimos pagando seguros sociales de los empleados, el alquiler y todos los gastos como teléfono, luz, agua y alarma", ha remarcado este representante del sector.

La federación, además de solicitar una reunión a la autoridad, se ha puesto en contacto con los abogados: "Presentaremos una demanda cuando los abogados lo consideren oportuno", ha afirmado Juan Rambla, quien se muestra preocupado porque "como no preparen un rescate los establecimientos están condenados a desaparecer".

A partir de este momento, "cada mes que pasa es una losa" porque "habrá negocios que no tengan dinero para pagar y las plantillas en ERTE irán al desempleo", ha alertado, al tiempo que ha valorado que la Junta se haya reunido con la hostelería pero critica que no haya hecho lo mismo con el ocio nocturno.

"Le han recortado el horario pero pueden seguir trabajando y necesitan ayudas lógicamente, pero a nosotros nadie nos ha llamado y somos el sector más afectado", ha insistido. A juicio de Rambla, "se ha criminalizado al sector" y asegura que "no hay una relación clara entre el contagio y el ocio nocturno". Así, ha puesto como "ejemplo" que Aragón es la comunidad con más contagios "y no ha permitido el ocio nocturno", Madrid "cerró el ocio nocturno y tampoco han bajado las tasas sino al contrario".

"NO ENTENDEMOS EL CIERRE"

En definitiva, el vicepresidente de la federación andaluza de salas de fiestas y discotecas "no entiende por qué se cierra" y resalta que "hay muchos contagios pero los hospitales están muy holgados en cuanto a plazas". "No entendemos que se tomen estas decisiones, hay que empezar a no mirar a los contagios porque según el Ministerio de Sanidad el problema eran los hospitalizados", ha indicado.

Asimismo, Rambla ha apuntado a que "países como Suecia o Reino Unido buscaron al principio la inmunidad de rebaño". "Ahora mismo en España están ocurriendo muchos contagios y pocos hospitalizados y, sin embargo, estamos cerrando sectores", ha concluido.