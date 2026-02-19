El sector pesquero andaluz se muestra descontento con las ayudas del Ministerio que excluye a Almería y Granada

Archivo - Barcos en el Golfo de Cádiz. Imagen de Archivo - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) ha mostrado su descontento con las ayudas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado para agricultores y pescadores en Andalucía y Extremadura afectados por borrascas ya que ha excluido a las provincias de Almería y Granada.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Faape, José María Gallart, ha explicado que tras consultarle al Ministerio porqué Almería y Granada han sido excluidas, éste les ha trasladado que "han hecho el cálculo para cada provincia y que estas dos provincias se han quedado fuera porque las pérdidas son menores de un 40%".

En este sentido, Gallart ha asegurado que la Faape conoció por una nota de prensa el plan de ayudas extraordinarias de 2.874,1 millones de euros del Ministerio para agricultores y pescadores en Andalucía y Extremadura afectados por borrascas y que no las han valorado positivamente porque "se ha discriminado de una forma que no entendemos a las provincias de Almería y Granada cuando han sido afectadas por las mismas borrascas".

A pesar de ello, la Federación ha valorado positivamente las ayudas del Ministerio para las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, aunque consideran que "Almería y Granada son de igual modo afectadas porque hay segmentos de flota y modalidades que no han podido faenar". Y, que "hay que estudiar puerto a puerto porque cada puerto es distinto, con sus circunstancias, que el Ministerio no ha tenido en cuenta".

Asimismo, el presidente ha indicado que tienen que estudiar si las ayudas del Ministerio y las de la Junta de Andalucía destinadas a la recuperación del sector por los efectos de las borrascas son complementarias o "si se cobra una no puede cobrar la otra". Por tanto, "no lo tenemos claro y estamos esperando que las administraciones nos resuelvan las dudas".

LA FLOTA PESQUERA ANDALUZA ESPERA FAENAR AL 100% DENTRO DE UN MES

Tras el paso del tren de borrascas por Andalucía, la Faape ha afirmado que el sector pesquero andaluz actualmente está faenando con muchos problemas porque "hay muchos vertidos y el agua está muy turbia y no deja que el pescado esté donde tiene que estar". A pesar de esta situación, Gallart ha apuntado que el sector no espera poder faenar al 100% hasta que no pase un mes, aproximadamente.

Por último, el representante de los pescadores andaluces ha informado que volverrán a la normalidad "poco a poco".