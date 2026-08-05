Sector pirotécnico pide una "reunión urgente" con la Junta por "populismo irresponsable" del veto a fuegos artificiales

Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BLANES

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) se ha dirigido formalmente a la Junta de Andalucía para "pedir que la Administración autonómica andaluza aclare si este veto se articulará mediante una orden vinculante o si se trata de un mero blindaje político que traslada la presión a los ayuntamientos, exigiendo dotar de seguridad jurídica a operadores y corporaciones locales".

Así, han exigido una "aplicación proporcional y territorialmente diferenciada" de las restricciones en Andalucía ante la propuesta "indiscriminada y carente de base real y estadística" del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, de vetar los fuegos artificiales. Aepiro ha criticado que "esta recomendación política y arbitraria, que ignora la realidad y la ley, busca la foto fácil" y responde a un "populismo irresponsable", pero que "está generando una cascada de cancelaciones con un perjuicio económico y social brutal para una actividad legal, regulada y arraigada en la cultura andaluza", según ha señalado la Asociación en un comunicado.

La Asociación Española de la Pirotecnia ha reclamado que la autorización se aplique con criterio técnico y territorial, distinguiendo el suelo urbano consolidado y las zonas agrícolas del terreno forestal y de influencia forestal, tal y como ya prevé el artículo 13 del Decreto 247/2001. El Reglamento andaluz (Decreto 247/2001, modificado por el Decreto-ley 5/2026) ya somete el uso pirotécnico a autorización expresa caso por caso, "por lo que este veto generalizado vulnera el propio marco legal vigente", según la Asociación Española de la Pirotecnia.

Aepiro ha subrayado que comparte la preocupación por los incendios forestales, pero desmonta el argumento de la Junta de Andalucía: "Los datos oficiales demuestran que prohibir la pirotecnia es una maniobra populista que no responde al riesgo real". Por ello, la Asociación Española de la Pirotecnia solicita de urgencia una reunión técnica con la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias "para establecer criterios profesionales frente a las decisiones puramente políticas y diseñar un procedimiento ágil de autorización durante la temporada de verano".

La Asociación Española de la Pirotecnia, con esta reunión con los responsables de la Junta de Andalucía, también pretende "frenar la sangría de cancelaciones de espectáculos pirotécnicos en todo el territorio andaluz provocada por un alarmismo político injustificado".

Ante esto, ha señalado que los datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico revelan que, entre 2015 y 2023, la pirotecnia solo fue responsable del 0,02 por ciento de la superficie forestal quemada en Andalucía (21,6 hectáreas de 104.525 totales).

"El relato político queda desmontado al comparar la pirotecnia con actividades cotidianas", ha asegurado Aepiro, "porque la quema de restos de poda quema 142 veces más superficie, las colillas 92 veces más, las líneas eléctricas 85 veces más y las labores agrícolas autorizadas sumaron 266 veces más superficie quemada".

En esta línea, el incidente medio por pirotecnia en Andalucía es de apenas 0,77 hectáreas, veinte veces menor que la media general, según los datos de EGIF.

En toda España, el mayor incendio por esta causa alcanzó 87,6 hectáreas, lejísimos de las quinientas hectáreas que definen técnicamente un gran incendio forestal, un umbral que la pirotecnia jamás ha superado. "Los datos científicos son demoledores: prohibir la pirotecnia es una medida cosmética que no habría evitado más del 0,02 por ciento de la superficie quemada en nueve años", destaca Aepiro.

"Además, esa cifra ya marginal mezcla el uso particular de petardos con los espectáculos profesionales que ejecutamos con perímetros de seguridad y medios de extinción. Los políticos están persiguiendo al sector más controlado y seguro por mero populismo", ha señalado la Dirección Técnica de la Asociación Española de la Pirotecnia.

Aepiro ha advertido además de que, "si la Junta de Andalucía mantiene este veto injustificado fuera de las zonas de riesgo forestal real, la campaña 2026 supondrá un golpe histórico para fabricantes, técnicos y fiestas populares, destruyendo empleo sin que ello aporte ninguna reducción perceptible en el riesgo real de incendios".