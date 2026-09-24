El sector del taxi de Córdoba muestra su "preocupación y condena" ante las agresiones a taxistas en distintas provincias

Archivo - Un taxi circula por la Plaza de Colón en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba, Autacor, ha expresado este jueves su "más profunda preocupación y condena ante la sucesión de hechos violentos que, en las últimas semanas, han tenido como víctimas a compañeros taxistas en distintos puntos de España".

En este sentido y a través de una nota remitida a Europa Press, Autacor ha manifestado su "más sentido pésame y cariño a la familia, amigos y compañeros del taxista de Azpeitia (Guipuzcoa), víctima de asesinato el pasado 2 de septiembre. Una pérdida irreparable que nos afecta y nos duele a todo el colectivo".

A esta "tragedia se suman las brutales agresiones sufridas por un compañero de Sevilla, que recibió 17 puñaladas, así como otro reciente episodio de violencia registrado contra un compañero en Huelva" y, "más allá de las circunstancias particulares de cada caso, todos ellos tienen algo en común", son "personas que cada día salen a trabajar para prestar un servicio a la ciudadanía y que, en el desempeño de su profesión, se encuentran expuestas a situaciones de especial vulnerabilidad".

En este contexto, desde Autacor han llamado a una "reflexión seria y profunda" sobre la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en los vehículos taxi dentro de los cascos urbanos, que consideran "una medida fundamental para la seguridad vial, pero que, en determinadas situaciones de agresión, incrementa peligrosamente la indefensión del profesional, dificultando su capacidad de reacción, movimiento o salida del vehículo ante una situación de peligro".

Para la asociación de taxistas, "la seguridad de quienes trabajan al volante no puede quedar relegada a un segundo plano. Los taxistas tenemos derecho a desarrollar nuestra actividad con unas condiciones que garanticen también nuestra integridad física y nuestra seguridad personal".