Sector turístico reclama "certidumbre" y describe retroceso de 25 años tras Covid en jornada de Asociación de Directivos

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Directivos-Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (AED/Adacem) ha celebrado este miércoles su primer evento presencial tras el inicio de la pandemia del Covid-19 con una jornada sobre 'Situación actual y perspectivas de futuro del turismo en Andalucía'.

Entre los intervinientes en la jornada, Gonzalo Carpintero (Radisson Hotel Group) ha demandado que "necesitamos certidumbre", mientras el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha recordado que "toda la actividad del sector turístico ha caído drásticamente en los últimos meses retrocediendo unos 25 años".

La jornada, celebrada en el CaixaForum de Sevilla, el centro cultural del conjunto de Torre Sevilla, ha contado con la intervención del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y de algunos de los principales líderes del sector, ha informado la organización por medio de una nota.

El debate entre los líderes empresariales del turismo andaluz ha contado con la participación de VP Operations & Head of M&E Transformation EMEA de Radisson Hotel Group, Gonzalo Carpintero; Presidenta y fundadora de Kaizen Hoteles, Marisa C. Azcárate; director del Aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero; presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, y el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.

Han intervenido en el evento como presentador el presidente del Consejo de AED/ADACEM, Luis Miguel Martín Rubio, y el director de CaixaBank Hotels&Tourism, David Rico como moderador.

El VP Operations & Head of M&E Transformation EMEA, Radisson Hotel Group, Gonzalo Carpintero, ha recordado la flexibilidad con la que otros Gobiernos, como Alemania, Francia o Italia, están ayudando al sector turístico y que, en su opinión, dista mucho de lo que se está haciendo en España.

José Luis Zoreda ha afirmado que el sector turístico "es el sector más vulnerable" y, a la vez, "una gran locomotora" pero que necesita "un gran plan de rescate para ayudar a que podamos sobrellevar una situación de tensión financiera al borde del precipicio".

El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax, ha destacado que, a su juicio, "el sector está siendo ninguneado" y que su "actividad actual está limitada al mercado de proximidad".

Sobre la importancia del sector turístico, Cornax ha puntualizado que "es un referente en el mundo y a veces se olvida su efecto tractor, no sólo en las empresas turísticas sino en la economía, inducida como el comercio".

El director del Aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, ha manifestado que "estamos en la mayor crisis de la aviación" y ha apuntado que "hay 170 países con la movilidad restringida hacia España".

Con la intención de incentivar el sector y recuperar la conectividad, por cuanto de las 65 ciudades conectadas en 2019 ahora solo hay 32, hemos tomado algunas medidas como "las bonificaciones en las tarifas de aterrizaje".

Al hilo de esto, Caballero ha aclarado que primero recuperaremos la conectividad con el mercado doméstico, "donde tenemos fortaleza", mientras que "el largo radio va a tardar algo más".

La presidenta y fundadora de Kaizen Hoteles, Marisa C.Azcárate, ha comentado que "a pesar de la situación nosotros somos optimistas", y ha resaltado que "nos estamos reinventando, ofreciendo experiencias, introduciendo cultura, o exposiciones temporales".

A pesar de ello, Azcárate también ha pedido, al igual que el resto de ponentes, que "las medidas que se tomen se afinen para no causar más perjuicio del necesario ya que el turismo es una fuente de riqueza".

El evento se ha celebrado siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para garantizar la seguridad de todos los asistentes.