El secuestrador de la exconcejal socialista de Maracena (Granada) acepta dos años de prisión tras un acuerdo

Juicio en la Audiencia de Granada contra el secuestrador de la exconcejal socialista de Maracena Vanessa Romero. - EUROPA PRESS

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que secuestró, en febrero de 2023, a la entonces concejal socialista en Maracena (Granada) Vanessa Romero ha reconocido este lunes los hechos y ha aceptado una pena de dos años de prisión tras el acuerdo al que han llegado las partes, el cual incluye una indemnización sobre la que se ha cerrado un pacto de silencio.

El acusado, que en el momento de los hechos era la pareja sentimental de la entonces alcaldesa socialista, Berta Linares, ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de detención ilegal con la atenuante muy cualificada de reparación del daño, dado que ya ha pagado la indemnización pactada por las partes en el ámbito de la responsabilidad civil.

El abogado de la exconcejal, Jorge Aguilera, ha explicado en declaraciones a los periodistas a las puertas de los juzgados que defensa y acusación han acordado "no revelar exactamente la cuantía" en el marco de una conformidad con la que Vanessa Romero busca "ante todo terminar con esta pesadilla que le ha perseguido durante tanto tiempo" e "intentar normalizar su vida".

El secuestrador también ha sido condenado como autor de un delito de lesiones psíquicas en el que concurre la misma atenuante con una pena de multa de 1.080 euros. Junto a ello, no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros de la exconcejal durante un máximo de 8 años, según se ha expresado en el fallo leído esta misma mañana en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada y que ya es firme.

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