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GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado en la provincia de Granada 207.582 pensiones en la nómina de noviembre, que ha ascendido a 247,14 millones de euros. Junto con la nómina, este mes también se abonan 207.464 pagas extraordinarias, por un importe de 240,84 millones.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado la Subdelegación del Gobierno, que señala que los pensionistas reciben la paga extra en noviembre, y no en diciembre como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se percibe en junio.

También señalan que la pensión media del sistema en Granada, que engloba todas las clases, se sitúa en 1.190,58 euros al mes, lo que refleja un aumento del 5,33% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La paga extraordinaria media de los pensionistas asciende este mes de noviembre exactamente a 1.160,9 euros. Habitualmente, la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional que corresponda.

CUANTÍA DE LAS PENSIONES

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben 128.761 granadinos, se sitúa en 1.365,25 euros mensuales, un 5,15% más alta que hace un año, 66,98 euros más.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 825,47 euros mensuales. Esta pensión la perciben en Granada 44.750 personas, en su mayoría mujeres. En cuanto al resto de pensiones, por incapacidad permanente se han abonado 1.176,34 euros a 24.978 personas; 506,95 euros por orfandad a 7.587 granadinos y, por último, 785,83 euros a favor de 1.506 familiares.

Además, 37.125 pensionistas han percibido el complemento de brecha de género, con un importe medio de 85 euros.