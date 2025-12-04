Seis centros educativos andaluces entre los galardonados en los premios 'Vivir, Contar y Sentir la Democracia'

Archivo - Imagen de archivo de un estudiante. - DIPUTACIÓN - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis centros educativos andaluces de ESO, bachillerato, FP de grado básico, medio y superior han sido reconocidos en los premios 'Vivir, Contar y Sentir la Democracia', iniciativa del Ministerio de Educación y Deportes con el objetivo de reconocer trabajos que ponen en valor la democracia, el conocimiento y fortalecimiento de los derechos y libertades, así como el rechazo a las dictaduras y a cualquier forma de opresión.

El subsecretario del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura, y la directora general de Evaluación y Cooperación, Mónica Domínguez, han sido los encargados de entregar los galardones. Con el objetivo de "estimular y promover en el alumnado la reflexión acerca del papel que juega en la vida cotidiana nuestra democracia, de forma que se desarrolle la creatividad, la investigación, la expresión artística, literaria, musical, gráfica, digital, audiovisual y plástica, este certamen engloba trabajos en diferentes formatos, como relatos, reportajes periodísticos, cómics o creaciones audiovisuales", según ha informado el Gobierno en una nota.

Dirigidos al alumnado de ESO, bachillerato, FP de grado básico, medio y superior, educación especial y personas adultas y enseñanzas del régimen especial, la convocatoria ha contado con la participación de 110 proyectos presentados por centros educativos de las diferentes comunidades autónomas y del exterior.

Esta es la relación de trabajos premiados. En ESO, FP Básica y Educación Especial, en la categoría de Creación literaria, el primer premio ha sido para Violeta Jiménez (Colegio San José de la Montaña, Málaga), y el segundo premio para Aurora Montserrat (Colegio Internacional María Montessori, Málaga).

En la categoría de Ensayo e investigación, el primer premio ha sido para Jon Walton Pastor (Colegio Alfa i Omega, Denia, Alicante) y el segundo premio - Equipo del Liceo Español Cervantes (Roma). En la categoría Creación plástica, el primer premio es para Equipo IES Las Musas (Madrid) y el segundo para Mohamed Mohamed (IES Leopoldo Queipo, Melilla). En cuanto a videojuego, el primer premio es para Elena Ramírez (IES San Fulgencio, Écija, Sevilla). El segundo premio ha sido otorgado para Joel Pareja y Álvaro Verdugo (IES Ciudad de los Poetas, Madrid). Asimismo, en la categoría de Creación audiovisual, el primer premio - Equipo Liceo Español Cervantes (Roma) y en el segundo premio ha sido para Berta Sánchez (IES Padre Juan de Mariana, Talavera de la Reina, Toledo).

Respecto a los cursos de Bachillerato, FP y Educación de Adultos, en la sección de Creación literaria, el primer premio ha sido para Ismael Abad (Colegio Laviaga-Castillo, La Almunia de Doña Godina, Zaragoza) y el segundo premio ha sido Mario Cambres (IES Sanje, Alcantarilla, Murcia). En el apartado de Ensayo e investigación, el primer premio ha sido para Miguel Ángel Vertedor (IES Ben Al Jatib, La Cala del Moral, Málaga) y el segundo premio (ex aequo) ha sido para Olivia Bouzas y Pedro Herranz (IES Las Musas, Madrid).