Seis detenidos en el desmantelamiento de una plantación con más de 300 plantas de marihuana en el Altiplano de Granada

Desmantelamiento de plantación indoor de marihuana en el Altiplano de Granada - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad del Altiplano de Granada, en el norte de la provincia granadina, a cinco varones y una mujer de una misma familia, de entre 17 y 50 años, como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras haber registrado dos domicilios en los que fue hallada una plantación de interior con más de 300 plantas de marihuana y varias armas blancas.

Estas más de 300 plantas de marihuana con porte de medio metro estaban en plena floración y se han intervenido más de 20 gramos de cogollos de esta misma sustancia, junto con 350 euros en metálico, una katana, un bastón estoque, un hacha y un rifle de aire comprimido, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este lunes.

La operación Indica comenzó después de recibirse cierta información que señalaba a una casa-cueva, situada en un pueblo del Altiplano, como el lugar donde existiría una plantación de interior de marihuana. Después de realizar las comprobaciones oportunas para comprobar estos hechos, los agentes solicitaron la autorización judicial para realizar el registro de este inmueble y otro contiguo al mismo.

Las averiguaciones llevadas a cabo comprobaron que la casa-cueva, presuntamente utilizada para instalar la plantación de marihuana, se encontraba conectada a través de un patio delantero con el domicilio donde moraban los presuntos responsables de la misma. Durante los registros practicados en ambos inmuebles los agentes localizaron la instalación de interior "con todo lo necesario para favorecer el crecimiento de las plantas" y "con sistemas de iluminación, ventilación y extracción". Todos estos sistemas se encontraban alimentados a través de una acometida ilegal instalada sobre la red eléctrica.

Por otra parte, los policías también incautaron más de 20 gramos de cogollos, 350 euros en metálico, una katana, un bastón estoque, un hacha y un rifle de aire comprimido. Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores, han detallado desde la Policía Nacional.