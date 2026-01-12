Seis evacuados al hospital, uno menor, tras un incendio en una vivienda en Belmez (Córdoba)

Archivo - Chare de Peñarroya-Pueblonuevo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco adultos de entre 20 y 55 años de edad y un menor de 15 han precisado traslado hospitalario tras resultar afectados en el incendio registrado a primera hora de este lunes, 12 de enero, en una vivienda de la localidad cordobesa de Belmez, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varias llamadas han alertado poco antes de las 07.00 horas de un incendio en un piso de la calle Real en el que podía haber personas atrapadas. Acto seguido se ha activado de inmediato a Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Según fuentes sanitarias, seis personas han sido trasladadas al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Peñarroya: un menor de 15 años de edad, tres mujeres de 20, 21 y 55 años y dos varones de 22 y 50 años.