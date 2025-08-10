Seis heridos en una colisión frontal en Iznalloz, incluidos dos menores, que se encontraban atrapados

IZNALLOZ (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de seis personas, entre ellas dos menores, han tenido que ser rescatadas tras resultar heridas en una colisión entre dos turismos ocurrida en la noche de este pasado sábado en la carretera A-308 en Iznalloz (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota de prensa, la sala coordinadora ha detallado que el teléfono 112 atendió, pasadas las 22,35 horas de la noche, varios avisos de socorro por una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 4 de la carretera A-308, a la altura del municipio granadino. Según los alertantes, entre ellos una dotación de Bomberos de Iznalloz que se dirigía a otro servicio, varios ocupantes habían quedado atrapados en el interior de los vehículos y era necesaria la presencia de los servicios sanitarios para varios heridos.

Los Bomberos tuvieron que rescatar a seis personas --dos de ellos menores de edad--. En total, ha habido ocho personas afectadas, de las cuales seis han resultado heridas de diversa gravedad y evacuadas al hospital de Neurotraumatología y al Materno Infantil.

Debido a este accidente, la carretera estuvo cortada en ambos sentidos mientras estuvieron trabajando los Bomberos y los servicios sanitarios atendieron a los heridos. Posteriormente, se dio paso alternativo al tráfico hasta que los turismos implicados fueron retirados por la grúa, según información de Conservación de Carreteras. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del Consorcio, la Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de la Vía y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.