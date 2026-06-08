Semana sin grandes cambios, descenso leve de las temperaturas y algunos chubascos aislados, según la Aemet

Archivo - Una mujer camina con un paraguas en la mano. Imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha asegurado este lunes que la previsión meteorológica para esta semana será "de condiciones muy estables, sin cambios significativos en el panorama general de la región".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha informado que habrá un descenso leve de las temperaturas y algunos chubascos muy aislados en las sierras orientales el jueves, así como nubosidad de estancamiento en el Estrecho, principalmente en Ceuta, el viernes. Además, el domingo, "un embolsamiento de aire frío podría dejar chubascos aislados en la parte occidental y un descenso de las temperaturas".

No obstante, "los cielos lucirán poco nubosos o despejados durante la semana, con temperaturas máximas en ligero ascenso -- uno o dos grados-- y mínimas sin cambios, en torno a los 20ºC.

En este sentido, Del Pino ha destacado que "el viernes podría ser el día más caluroso de la semana con temperaturas que rondarán los 37 y 39 grados en el Valle de Guadalquivir, aunque durante el fin de semana bajarán".