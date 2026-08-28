El Seprona investiga a una persona por causar un incendio en Los Blázquez (Córdoba) que afectó a la ZEPA del Guadiato

Un agente investiga en la zona donde se originó el incendio en Los Blázquez. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha procedido a la investigación de una persona por la presunta comisión de un delito de incendio forestal en Los Blázquez (Córdoba), ya que supuestamente el incendio fue causado por una negligencia como consecuencia de los trabajos de una máquina agrícola que realizaba labores de recolección, afectando las llamas a 150 hectáreas, parte de ellas situadas en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Alto Guadiato.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició tras tener conocimiento la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba (COS-062), el pasado día 4 de julio, de que se estaba produciendo un incendio forestal en la Sierra del Castillo, ubicada en el término municipal de Los Blázquez.

Inmediatamente, el COS-062 paso el aviso a las patrullas en servicio en la zona, que se desplazaron al lugar del incendio, donde ya se encontraba trabajando personal del Plan Infoca para su extinción.

De la posterior investigación llevada a cabo por los agentes del Seprona de Córdoba se determinó que el incendio fue causado por una negligencia, como consecuencia de los trabajos de una máquina agrícola que realizaba labores de recolección, tras la colisión de las cuchillas de corte con las rocas que se encuentran en el terreno, sin que se hubieran adoptado medidas preventivas contra la propagación de incendios forestales, quemándose aproximadamente unas 150 hectáreas, entre terreno forestal y agrícola.

Además, entre la superficie calcinada las que se encuentran unas 35 hectáreas de la mencionada ZEPA del Alto Guadiato, un espacio donde anidan buitres leonados (Gyps fulvus), especie altamente protegida por el Convenio de Berna para la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

Una ZEPA se define técnicamente como un espacio natural protegido y catalogado por los estados miembros de la Unión Europea (UE) para garantizar la conservación, supervivencia y reproducción de las especies de aves silvestres amenazadas y su hábitat.

Según la normativa vigente, todo el término municipal de Los Blázquez (Córdoba) está incluido en zona de peligro de incendio forestal, y la fecha del incendio queda determinada como época de peligro alto de incendio forestal, establecida del 1 de junio al 15 de octubre, dándose las circunstancias de que el día de incendio existía, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nivel de riesgo por incendios forestales muy alto.

Por todo ello, se ha procedido a la investigación de un hombre, como presunto autor de un supuesto delito contra la seguridad colectiva, en relación con los incendios forestales. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.