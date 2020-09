Serrano dice ser el "primer interesado" en saber dónde se encuentra el dinero de las subvenciones del presunto fraude

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El que fuera presidente del Grupo Parlamento de Vox Francisco Serrano, que ha decido abandonar su escaño en la Cámara autonómica, donde hasta ahora se encontraba como diputado no adscrito tras dejar la formación por la que concurrió como candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2018, ha asegurado ser "el primer interesado" en saber el destino de la ayuda estatal recibida en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla, de la que el exdiputado era socio y en relación a la cual la Fiscalía Superior de Andalucía ha interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra él al atisbar indicios de un presunto delito de fraude de subvenciones.

En declaraciones al programa 'El Mirador' de Canal Sur, Serrano ha afirmado que "donde no está ni ha estado nunca es en mis cuentas, yo no he cogido ni un solo euro", recordando que era administrador solidario y que se desvinculó "cuando vi movimientos que no me gustaban", así como que "el dinero en un banco no es como en un sobre o maletín, tiene un destino finalista" y, por tanto, debe contar con datos respecto a los reintegros o el destino final de ese monto.

Serrano, que no ha hablado con Santiago Abascal --"llevo bastante tiempo sin hacerlo"--, manifiesta irse "decepcionado" al haber entrado con expectativas "muy grandes de intentar cambiar en la medida de lo posible las cosas, pero al final poco a poco el entusiasmo ha ido tornando en decepción al ver en determinados sectores del partido ingratitud, desprecio y ninguneo".

El ya ex parlamentario asevera tener la conciencia "tranquila" al definirse como "un profesional que por las circunstancias y la coyuntura tuvo la posibilidad de meterse en política" y ha lamentado que en su decisión ha pesado el hecho de que, en un sistema "partitocrático", como diputado no adscrito no cuenta con la suficiente capacidad de iniciativa o maniobra: "estoy muy relegado, cuando entro donde creo que tengo algo que aportar es para ser útil".

El ex diputado ha explicado que al no ser aforado la competencia pasa del TSJA a los juzgados ordinarios, como "cualquier otro ciudadano", y ha recordado que la investigación se encuentra en sus inicios.

Por lo demás, reconoce haber sentido un daño mayor del "fuego amigo" de su partido por su tuit reaccionando a la sentencia de la Manada, critica el "nepotismo" genérico dentro de las formaciones políticas --incluyendo a Vox-- y la nula libertad de criterio de los diputados de base y recuerda que "si en Andalucía no se ha conseguido más es porque tampoco se ha podido, con 12 diputados somos una minoría que apoyamos al Gobierno pero en oposición". "En algunas cosas Vox se ha quedado corta, se debería haber apretado más", ha llegado a afirmar.