Serrano (PSOE) exige al PP a aclarar "cuál es su modelo de financiación" más allá de querer "privatizar"

Serrano (c), junto a responsables del PSOE en la provincia de Jaén. - PSOE DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario de Política Municipal del PSOE, Juan Francisco Serrano, ha exigido al PP que desvele "cuál es su modelo de financiación autonómica", porque los socialistas han planteado un modelo "que es una declaración de intenciones para garantizar el presente y el futuro de derechos como la vivienda, la sanidad, la educación o la Ley de Dependencia".

Frente a ello, el también diputado por Jaén ha considerado que el PP "no quiere hablar de modelos de financiación ni debatir sobre cómo pagar los servicios públicos". Y ello porque "tiene una hoja de ruta clara de privatización y red clientelar para que empresas ganen en sus cuentas de resultados mientras el conjunto de la ciudadanía pierde".

Así lo ha indicado este miércoles antes de participar en Úbeda en una reunión con los seis municipios mayores de 20.000 habitantes de la provincia jiennense, según ha informado el PSOE. Serrano ha destacado que el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España supone 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas, donde "Andalucía es la que más gana".

Con este modelo, según ha ejemplificado, en la comunidad "se podrían multiplicar por cinco las viviendas, por tres los profesionales sanitarios y por cuatro los trabajadores de ayuda a domicilio". Se trata de que los derechos y servicios públicos "no estén en manos de las privatizaciones del PP, sino de los gobiernos autonómicos, y que se financien con dinero público".

En este sentido, el dirigente socialista ha afirmado que, si el PP se opone, tendrá que aclarar "cuál es su plan de financiación autonómica", porque lo que no puede ser es lo que está pasando ahora, con la ciudadanía "pagando los platos rotos de las privatizaciones" de la derecha, con hospitales "que van a menos" o centros de salud "cerrándose".

GESTIÓN MUNICIPAL

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, se ha referido a las elecciones municipales y ha lanzado "un aviso a navegantes". "El PSOE de Jaén va a por todas. Queremos el pleno al seis en los municipios mayores de 20.000 habitantes", ha dicho.

Al respecto, ha comparado la gestión municipal socialista con la derecha en estos seis municipios, con Jaén, Úbeda y Martos como "ejemplo de ayuntamientos eficientes, con unos alcaldes y una alcaldesa que trabajan por unos servicios públicos de calidad y por nuevas infraestructuras".

Ha aludido específicamente a la aprobación este miércoles del presupuesto en el Ayuntamiento de la capital después de casi nueve años, a la reapertura de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda o a la transformación de Martos con "la gestión impecable de sus fondos europeos".

Para Latorre, estos ayuntamientos "son el día" frente a la "noche" que representan Linares, Andújar y Alcalá la Real, con alcaldes "sin iniciativa, sin ambición, ni proyecto de futuro", y donde todo lo que está saliendo adelante "es consecuencia de la gestión del Gobierno de España o de la Diputación de Jaén".

Ha recordado, además, que antes de las elecciones municipales, se convocarán las andaluzas en este 2026 y ahí estos seis municipios con serán importantes "porque representan más del 45 por ciento de la población de la provincia".

De ahí que pueden "inclinar la balanza" hacia el proyecto que defienden para Andalucía. "Hay dos modelos, uno el del PP de Moreno Bonilla, con un gobierno que vende humo, destroza los servicios y no cumple sus promesas, con privatizaciones y engaño masivo a Jaén", ha resaltado.

El otro es un modelo "de ilusión, esperanza y transformación" de la comunidad, que lideran el PSOE y María Jesús Montero con el objetivo de "defender la sanidad, la educación y la política social" y "seguir avanzando en vivienda y en infraestructuras".

"Tenemos el mejor proyecto para Andalucía y la mejor candidata, que hace más por Andalucía desde el Gobierno de España que el propio Moreno Bonilla desde la Junta", ha declarado.

TRABAJO CONJUNTO

Por último, la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Úbeda, Antonia Olivares, ha agradecido la elección de la ciudad para esta reunión, que pretende fijar "líneas de trabajo conjunto para que la provincia avance", porque si estos seis municipios marchan bien, la provincia también "se beneficiará y progresará".

Ha señalado que los avances en esta tierra "han venido siempre de la mano del PSOE", por lo que ha reivindicado el "trabajo útil de la política, alejado de las polarizaciones que alientan otros partidos". "Vamos a seguir trabajando por la ciudadanía y a rechazar esos enfrentamientos que intentan poner en jaque a la política y a la democracia", ha apostillado.