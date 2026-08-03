El servicio de socorrismo realiza 616 asistencias en julio en las playas de Almuñécar (Granada), todas leves

Autoridades locales junto a la torreta del servicio de Salvamento y Socorrismo en la playa de La Herradura. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - LA HERRADURA

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El servicio de Salvamento y Socorrismo ha realizado un total de 616 asistencias de carácter leve en las playas del municipio granadino de Almuñécar - La Herradura según ha dado a conocer este lunes el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Para el Consistorio, estos datos "reflejan la capacidad de respuesta y la presencia permanente del dispositivo desplegado en las playas del municipio para garantizar la seguridad de los usuarios".

El dispositivo municipal de playas cuenta con un servicio de aerovigilancia mediante dron, que refuerza las labores de vigilancia, salvamento y control del litoral. Gracias a este sistema, durante el mes de julio se han tramitado diez denuncias por incumplimientos relacionados con la navegación de embarcaciones y vehículos náuticos.

El Ayuntamiento de Almuñécar destaca que la coordinación entre los equipos de Salvamento y Socorrismo, limpieza, mantenimiento, accesibilidad, vigilancia y atención al usuario ha permitido mantener durante todo el mes un elevado nivel de prestación de servicios.

Durante esta temporada también se ha reforzado el servicio de baño adaptado con la incorporación de cuatro profesionales especializados que facilitan el acceso al mar a personas con movilidad reducida.

Este servicio, que durante el mes de julio ha realizado un total de 97 asistencias a usuarios, se complementa con una completa red de recursos de accesibilidad, entre los que se incluyen pasarelas de acceso, aseos adaptados, zonas de sombra y ayudas técnicas para el baño, como sillas y muletas anfibias, disponibles en las playas de Puerta del Mar, San Cristóbal y La Herradura.

Para la concejala de Playas, Lucía González, el litoral de Almuñécar y La Herradura cierra el mes de julio con un balance muy positivo de los servicios municipales. Un periodo en el que el litoral sexitano ha registrado una elevada afluencia de vecinos y visitantes y en el que el dispositivo municipal "ha respondido con eficacia".

La edil ha destacado que "detrás de unas playas limpias, seguras y accesibles existe un importante trabajo diario de coordinación entre los distintos servicios municipales y las empresas concesionarias, que trabajan para que vecinos y visitantes disfruten de nuestro litoral con las máximas garantías".

CALIDAD DEL AGUA

Asimismo, González ha señalado que "la excelente calidad de las aguas, junto con el buen funcionamiento del dispositivo de playas y la respuesta de todos los servicios municipales, confirma que estamos desarrollando una temporada estival muy positiva y que seguiremos trabajando durante todo el verano para mantener los máximos niveles de calidad en nuestro litoral".

Para la edil, uno de los aspectos más destacados de este inicio de temporada ha sido la calidad de las aguas. En este sentido, ha señalado que las analíticas realizadas por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía durante la primera y la segunda quincena de julio, en las playas certificadas, reflejan unos resultados óptimos.

Así, los referidos análisis muestran unos niveles muy bajos de Escherichia coli y enterococos intestinales, los dos indicadores establecidos por la normativa para evaluar la calidad sanitaria de las zonas de baño.

De hecho, prácticamente todas las muestras registran valores testimoniales, situados entre 1 y 5 UFC por cada 100 mililitros de agua, muy por debajo de los límites de referencia para una calidad excelente, fijados en 250 UFC/100 ml para Escherichia coli y 100 UFC/100 ml para enterococos intestinales.

A este trabajo diario se suma la reciente auditoría externa para la renovación de la Q de Calidad Turística, una certificación que evalúa aspectos como la gestión de los servicios, la seguridad, la accesibilidad, la limpieza, la información al usuario y la gestión ambiental.

Asimismo, el municipio ha superado también la auditoría correspondiente al distintivo Bandera Azul, que reconoce la calidad ambiental y de los servicios de las playas. "La auditoría se desarrolló con total normalidad y las primeras impresiones fueron muy satisfactorias, quedando ahora pendiente la resolución definitiva de las entidades certificadoras", ha explicado la concejala.