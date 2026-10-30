Los servicios de tren de Proximidad de Córdoba registran supresiones por "una incidencia sobrevenida"

Archivo - Viajeros en la estación de trenes de Córdoba.
Archivo - Viajeros en la estación de trenes de Córdoba. - RENFE - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 12:15
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CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de trenes de Proximidad de Córdoba desde Palma del Río a Villa del Río registran algunas supresiones desde primeras horas de la mañana de este viernes "debido a una incidencia sobrevenida", de la que no han trascendido más datos.

Desde Renfe han comunicado que hasta antes de las 11,00 horas ha afectado a seis servicios y se ha establecido un Plan Alternativo de Transporte por carretera para garantizar el desplazamiento de los viajeros afectados, a la vez que se informa a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

Entretanto, desde Adif han informado de que en la infraestructura, ni en las vías, ni las catenarias, "no hay incidencia" que impida el desarrollo del servicio.

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